Porziņģis ticis aizmainīts uz Goldensteitas "Warriors"
Latvijas basketbola zvaigzne Kristaps Porziņģis no Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Atlantas "Hawks" ticis aizmainīts uz Goldensteitas "Warriors".
Saskaņā ar ESPN apskatnieka Šemsa Čaranijas ziņoto, Goldensteitas “Warriors” ieguva Kristapu Porziņģi apmaiņā pret Džonatanu Kumingu un Badiju Hīldu. Tiek ziņots, ka Porziņģa noturēšana jau sākotnēji nebija "Hawks" ilgtermiņa plānos, un jau kādu laiku bija zināms, ka klubs vēlas viņu sezonas laikā aizmainīt.
Šajā sezonā Porziņģis veselības problēmu dēļ laukumā devies tikai 16 no vienības 52 spēlēm. Tomēr, kad Porziņģis ir laukumā, uzlabotie statistikas rādītāji liecina, ka viņa klātbūtne būtiski uzlabo komandas sniegumu — gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Līdz ar to pēc EPM rādītāja viņš ieņem 11. vietu visā NBA. Porziņģa 30,7 miljonu dolāru vērtais līgums beidzas jau šovasar, līdz ar to, tas ļauj Goldensteitai pastiprināt komandas sastāvu bez finansiāla riska.