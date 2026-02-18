Paralimpiskajās spēlēs Latvijas karognesēji būs Poļina Rožkova un Agris Lasmans
Latvijas delegācijas karognesēji Milānas un Kortīnas paralimpiskajās spēlēs būs jaukto pāru ratiņkērlinga komandas spēlētāji Poļina Rožkova un Agris Lasmans, informē Latvijas Paralimpiskā komiteja (LPK).
Rožkova ir vienīgā Latvijas paralimpiete, kura līdz šim piedalījusies gan ziemas, gan vasaras paralimpiskajās spēlēs - Riodežaneiro vasaras paralimpiskajās spēlēs Rožkova startēja parapaukošanā, savukārt Pekinas ziemas paralimpiskajās spēlēs bija ratiņkērlinga izlases spēlētāja. Šīs būs trešās paralimpiskās spēles sportistes karjerā un otrā reize, kad viņa nesīs Latvijas karogu atklāšanas ceremonijā.
Lasmanam šīs būs otrās ziemas paralimpiskās spēles, debitējot pirms četriem gadiem Pekinā. 2023. gadā kopā ar savu komandas partneri Rožkovu viņš izcīnīja vēsturē pirmo zelta medaļu ratiņkērlinga jaukto pāru konkurences pasaules čempionātā.
"Ir prieks doties uz Milānas-Kortīnas ziemas paralimpiskajām spēlēm, taču ir arī neliels satraukums, jo startē tikai astoņas komandas un katra spēle, katrs akmens ir ļoti svarīgs," norāda Rožkova. "Esmu pārsteigta un pagodināta, ka ar Agri esam izraudzīti par karognesējiem. Tas ir negaidīti, jo zinājām, ka uz klātienes pasākumu netiekam. Tas ir liels gods pārstāvēt Latviju, un darīsim visu, lai to attaisnotu."
Arī Lasmans norāda, ka ir pārsteigts par izraudzīšanu par vienu no karognesējiem. "Šīs man būs otrās paralimpiskās spēles, toreiz nesu karogu noslēguma ceremonijā. Man ir liels gods pārstāvēt savu valsti paralimpiskajās spēlēs un lepnuma sajūta, ka nesīšu valsts simbolu," sacīja ratiņkērlinga komandas spēlētājs. "Pirms spēlēm man ir patīkama svētku sajūta, nevaru jau sagaidīt, kad varēšu izbaudīt to svētku sajūtu, kas vienmēr valda paralimpiskajās spēlēs. Un, protams, manas emocijas ietver arī milzu atbildības sajūtu, godu pārstāvēt savu valsti. Esmu patriotiski noskaņots pirms paralimpiskajām spēlēm."
Ņemot vērā, ka Milānas-Kortīnas atklāšanas ceremonija norisināsies Veronā un Latvijas ratiņkērlinga pāru komandas paralimpiskais turnīrs būs jau sācies, abu Latvijas sportistu karoga nešana tiks iemūžināta attālinātā video formātā un raidīta atklāšanas ceremonijas laikā.
Latviju šajās paralimpiskajās spēlēs pārstāvēs septiņi sportisti - Ojārs Briedis, Linda Meijere, Elija Asniņa, Sergejs Djačenko un Jurijs Volgins sacentīsies ar pasaulē spēcīgākajām nacionālajām ratiņkērlinga komandām, bet ratiņkērlinga jaukto pāru komandu pārstāvēs Rožkova un Lasmans.
Milānas-Kortīnas ziemas paralimpiskās spēles norisināsies no 6. marta līdz 15. martam, un kopumā sešos sporta veidos tiks sadalīti 79 medaļu komplekti. Šīs ziemas paralimpiskās spēles iezīmēs 50 gadus kopš vēsturē pirmajām ziemas paralimpiskajām spēlēm, kas 1976. gadā norisinājās Zviedrijā.