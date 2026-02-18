Liepāja godina savējos - aizvadīts “Liepājas Sporta laureāts 2025”
Liepājā klubā “Kursa” svinīgā 25. “Liepājas Sporta laureāta” ceremonijā vairāk nekā 300 sporta pārstāvju godināja izcilākos 2025. gada sasniegumus desmit nominācijās, izceļot vadmotīvu “sapņu komanda.” Balvas saņēma sportisti, komandas, treneri un atbalstītāji, apliecinot pilsētas sistemātisko darbu un ambīcijas starptautiskā mērogā.
Piektdien, 13. februārī, klubā “Kursa” vairāk nekā 300 sporta nozares pārstāvju, klātesot arī Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes vadībai, Izglītības un zinātnes ministrijas un vairāku sporta federāciju pārstāvjiem, pulcējās, lai svinētu Liepājas sporta aizvadītā gada spilgtākos notikumus. “Liepājas Sporta laureāts” jubilejas – 25. – gadā īpaši sirsnīgā un vienotā gaisotnē godināja sportistus, trenerus, komandas, klubus un sporta atbalstītājus.
Vakara gaitā desmit nominācijās tika pasniegtas balvas individuāliem sportistiem, komandām un organizācijām, kas ar savu neatlaidību un darbu, profesionalitāti un augstvērtīgiem rezultātiem nes Liepājas vārdu Latvijā un pasaulē un iedvesmo nākamos sporta laureātus.
Šā gada “Liepājas Sporta laureāta” vadmotīvs ir “sapņu komanda” – tas pārliecinoši tika izcelts kā viens no nozīmīgākajiem sporta ikdienas un profesionālu sasniegumu stūrakmeņiem. Uz skatuves redzējām apliecinājumu tam, ka sports Liepājā ir raksturs, neatlaidība un pārliecība.
Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Džeriņš uzrunā uzsvēra: “Latvija ir sporta lielvalsts – to tieši šobrīd apliecina mūsu olimpieši un sportisti starptautiskās un pašmāju sacensībās. Ar darbu, disciplīnu un lepnumu par savu valsti sportisti nes Latvijas vārdu pasaulē. Arī Liepājas panākumi nav nejaušība – tie balstās sistemātiskā darbā, profesionālu treneru ieguldījumā un mērķtiecīgā jauniešu attīstībā, kur infrastruktūra un ilgtermiņa pieeja dod konkrētus rezultātus. Jebkurš sasniegums un apbalvojums nav tikai stāsts par medaļām vai vietām turnīru tabulās – tas ir stāsts par cieņpilnu spēli, par attieksmi un raksturu, ko sports veido, audzinot veselīgas, vispusīgi attīstītas un atbildīgas personības, kas iedvesmo nākamos sporta profesionāļus.”
Par augstiem profesionāliem sasniegumiem 2025. gadā, kā arī Liepājas sporta nozares attīstību, apbalvojumus saņēma:
Gada sporta notikums – “Liepaja Beach Judo Festival”
Pirmais “Liepaja Beach Judo Festival” pulcēja vairāk nekā 250 dalībniekus no 11 valstīm, ierakstot Liepāju starptautiskajā džudo kartē. Olimpisko un pasaules čempionu klātbūtne deva pasākumam īpašu nozīmi un nostiprināja pilsētas ambīcijas ceļā uz Eiropas Jaunatnes olimpisko festivālu 2031. gadā.
Gada sporta komanda – FK “Liepāja”
FK “Liepāja” sezonu aizvadīja ar cīnītāju raksturu, atgriežoties starp Latvijas vadošajiem futbola klubiem. Stabils sniegums Virslīgā un pārliecinošas spēles Latvijas kausā atjaunojušas komandas nozīmi pilsētas sporta dzīvē.
Gada sporta klubs – SIA “Ostudio gymclub”
Treneres Oļesjas Ščekleinas vadībā klubs apliecinājis spēju sagatavot konkurētspējīgus sportistus starptautiskā līmenī – augstvērtīgi starti Prāgā un Abu Dabī kļuvuši par nozīmīgu sasniegumu gan klubam, gan Liepājai.
Gada sporta treneris – Vairis Pusaudzis
Atzīts par Latvijas Jaunatnes basketbola līgas gada treneri. Viņa vadītā LSSS U16 komanda kļuva par Latvijas čempioniem, bet darbs valsts izlases treneru kolektīvā apliecina profesionālo novērtējumu arī nacionālā mērogā.
Gada sporta seniors – Gunārs Jēkabsons
85 gadu vecumā viņš turpina apliecināt, ka sportiskā forma nav atkarīga no gadiem. Eiropas veterānu čempionātā Serbijā izcīnītās medaļas ir iedvesmas stāsts visām paaudzēm.
Gada sporta seniore – Irīna Štūla-Pankoka
Panākumi Eiropas senioru čempionātā Madeirā un augstie rezultāti Baltijas un Latvijas mērogā apliecina izcilu fizisko sagatavotību un cīņas sparu.
Gada jaunais sportists – Emīls Steckis
Sešpadsmitgadīgais basketbolists kļuvis par vienu no savas paaudzes redzamākajiem spēlētājiem. Latvijas U16 izlases sastāvā izcīnītā 6. vieta Eiropas čempionātā apliecina viņa potenciālu profesionālajā sportā.
Gada jaunā sportiste – Marija Lauva
Bronzas medaļa Eiropas U18 čempionātā Austrijā ir vēsturisks panākums Latvijas tenisā. Marijas sniegums apliecina, ka Liepājā aug talanti ar starptautisku ambīciju mērogu.
Gada sportists – Mārtiņa Seska / Renāra Franča ekipāža
Autosportā 2025. gads iezīmējies ar vēsturisku notikumu – ekipāža debitējusi pasaules rallija čempionāta augstākajā līmenī ar rūpnīcas atbalstu, kļūstot par pirmo Latvijas komandu šādā statusā.
Mūža ieguldījums sportā – Aleksandrs Cicurskis
Ilggadējs ieguldījums hokeja attīstībā, audzinot paaudzes un stiprinot sporta tradīcijas Liepājā. Starptautiskais novērtējums – saņemtā IIHF balva – apliecina viņa darba nozīmīgumu.
Pasākuma laikā pasniegtas arī Liepājas valstspilsētas domes pateicības SIA “RT Metāls”, Gustavam Griezītim, Guntim Jēkabsonam un SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” par ieguldījumu sporta attīstībā.
“Sporta laureāts” jau vairāk nekā 60 gadus ir Liepājas sporta izcilības simbols. Tā mērķis ir novērtēt iepriekšējā gada sasniegumus, veicināt sporta izaugsmi un informēt sabiedrību par pilsētas sportistu panākumiem.
Pasākuma viesiem kā pirmajiem bija iespēja saņemt sporta žurnālu “Liepāja sporto 2025”, ko veidoja “Kurzemes Vārda” žurnālistu komanda. Drīzumā tas būs pieejams arī Liepājas Olimpiskajā centrā, skolās un bibliotēkās.