Latvijas amatpersonas pauž stingru nostāju: Krievijas un Baltkrievijas karogi paralimpiskajās spēlēs nav pieņemami
Latvijas amatpersonas asi kritizējušas lēmumu paralimpiskajās spēlēs ļaut Krievijas un Baltkrievijas sportistiem startēt zem savu valstu karogiem, uzsverot, ka tas nav pieņemami laikā, kad turpinās Krievijas agresija pret Ukrainu.
Latvijai nav pieņemams tas, ka paralimpiskajās spēlēs ar Krievijas un Baltkrievijas karogiem varēs startēt šo agresorvalstu sportisti, šodien žurnālistiem teica Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš pauda, ka tāpat nav pieņemami lēmumi, kas skar kvotu sistēmu, kas liek mūsu sportistiem palikt ārpus sacensībām.
Vienlaikus Rinkēvičs uzsvēra, ka lēmums - piedalīties vai nepiedalīties - ir arī pašu sportistu ziņā. "Ja mēs redzam, ka mūsu ukraiņu draugi un sabiedrotie piedalās, tad es domāju, ka arī mūsu sportistiem tā ir iespēja atbalstīt Ukrainas sabiedrotos un parādīt labus rezultātus. Tas beigās ir viņu pašu lēmums," teica Rinkēvičs.
"Nav pieņemami, ka agresorvalstis paralimpiskajās spēlēs startēs zem saviem karogiem," preses konferencē pēc tikšanās ar Ministru prezidenti sacīja Valsts prezidents @edgarsrinkevics. pic.twitter.com/c1j4DYlg9o— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) February 18, 2026
Kritiku lēmumam Krievijas un Baltkrievijas valstu sportistiem ļaut startēt paralimpiskajās spēlēs zem savu valstu karogiem sociālajos medijos paudusi arī Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže (JV).
Viņa uzsvēra, ka ir pilnīgi nepareizi atļaut Krievijas un Baltkrievijas sportistiem startēt zem saviem karogiem, kamēr turpinās Krievijas brutālais iebrukums Ukrainā, ko atbalsta Baltkrievija. Braže uzskata, ka Starptautiskajai paralimpiskajai komitejai (SPK) šis lēmums būtu steidzami jāpārskata.
What a shame, @Paralympics !— Baiba Braže (@Braze_Baiba) February 17, 2026
Completely wrong to permit Russian and Belarus athletes to compete under their flags while the brutal invasion of Ukraine by Russia, enabled by Belarus, continues.
The International Paralympic Committee should reconsider this decision urgently. https://t.co/BcIMDwPkmk
Jau vēstīts, ka Krievijai tika piešķirtas divas vietas kalnu slēpošanā, divas distanču slēpošanā un divas snovbordā. Četras Baltkrievijas vietas ir visas distanču slēpošanā.
SPK iepriekš paziņoja, ka pret agresorvalstu sportistiem "izturēsies kā pret jebkuras citas valsts sportistiem".
SPK negaidīti atcēla Krievijas un Baltkrievijas sportistu diskvalifikāciju organizācijas ģenerālās asamblejas sēdē septembrī.
Daļējā diskvalifikācija, kuru noteica 2023. gadā, lai aizstātu pilnīgo aizliegumu, kas tika uzlikts pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gadā, ļāva sportistiem sacensties tikai kā neitrāliem dalībniekiem.
Otrdien tika apstiprināts, ka sešiem Krievijas un četriem Baltkrievijas parasportistiem būs atļauts startēt spēlēs ar savu karogu, nevis kā neitrāliem sportistiem.
Milānas un Kortīnas paralimpiskās spēles norisināsies no 6. līdz 15. martam.
Latviju šajās paralimpiskajās spēlēs pārstāvēs septiņi sportisti - Ojārs Briedis, Linda Meijere, Elija Asniņa, Sergejs Djačenko un Jurijs Volgins sacentīsies ar pasaulē spēcīgākajām nacionālajām ratiņkērlinga komandām, bet ratiņkērlinga jaukto pāru komandu pārstāvēs Rožkova un Lasmans.
Latvijas Paralimpiskā komiteja (LPK) paziņoja, ka pēc kvotu piešķiršanas agresorvalstu Krievijas un Baltkrievijas parasportistiem Latvijas kalnu slēpotājs Mārtiņš Oliņš nestartēs paralimpiskajās spēlēs.