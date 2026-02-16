"Sāp tā pati vieta, kas Krūzbergam!" Šorttrekists Bērziņš kritienā arī savainojis ceļgalu
Latvijas šorttrekists Reinis Bērziņš 500 metru distances pēdējā līkumā necentās izraisīt bīstamu situāciju, bet cerēja nosargāt vismaz trešo pozīciju, sarunā ar žurnālistiem atzina Bērziņš.
"Mērķis pat nebija taisīt bīstamas situācijas pēdējā līkumā. Mums bija ļoti ātrs skrējiens, tāpēc es ticēju, ka pat ar trešo laiku pietiks. Mans mērķis no sākuma bija sajust skrējienu un, ja es jutīšu, ka tas ir ātrs, tad apdzīt vienu un palikt trešajā pozīcijā," teica Bērziņš.
Latvijas šorttrekists norādīja, ka redzējis divu pirmo pozīciju sportistu sadursmi un mēģinājis ātri pieņem lēmumu. "Es mēģināju pēdējā līkumā pa iekšu apdzīt, kad redzēju kontaktu. Laikam par daudz gribēju, par daudz iegriezu iekšpusē, jo jutu, ka varētu finišēt pirmais, bet laikam pārgriezu un uzkāpu uz bloka vai uz savas slidas. Man par to situāciju ir melnais caurums galvā, tas notika tik ātri, ka būs jāpaskatās video," stāstīja sportists.
Viņš atklāja, ka kritiena brīdī nelikās, ka tas ir varētu rezultēties traumā, taču šobrīd ceļgalā jūtot sāpes. "Sāp tā pati vieta, kas Robertam [Krūzbergam] sāpēja. Nezinu vai tā ir saite, vai kas cits, bet olimpiāde ir beigusies, un laikam jau ir vienalga, kas tur ir," piebilda šorttrekists. Krūzbergs olimpiādē traumēja ceļgala mediālo sānu saiti, un tamdēļ atteicās no 500 metru starta.
Bērziņam šajās olimpiskajās spēlēs bija paredzēts startēt tikai 1000 metru distancē, taču Krūzbergs iedzīvojās ceļgala savainojumā, un viņš 500 metru distancē varēja ieņemt tautieša vietu. "Varbūt negaidīju startu 500 metru distancē, bet milzīgs darbs ir ielikts treniņprocesā, tāpēc pat ja man pateiktu kaut vai stundu pirms starta, ka man ir jāstartē, tad es ticu, ka varētu noslidot. Biju gatavs gan fiziski, gan morāli. Tā nebija problēma," atklāja Bērziņš.
Krūzbergs sestdien izcīnīja bronzas godalgu 1500 metru distancē, kas Latvijai ir vēsturē pirmā olimpisko spēļu medaļa šorttrekā. Bērziņš izcēla, ka izcīnītā godalga var pievērst lielāku uzmanību Latvijas šorttrekam. "Latvijā pamanīs, ka latvieši var būt labi arī šajā sporta veidā, un tas dod mums lielāku pienesumu gan sportistu ziņā, gan valsts varēs mums vairāk uzmest aci un atbalstīt. Cerēsim izveidot kaut Latvijā uz vietas, lai mums nav tikai jābrauc trenēties uz ārzemēm pie citām komandām," teica Bērziņš.
"Tas nav ātrslidošanas treks, kurā nepieciešami 400 metri. Mums der halle, kas labākajā gadījumā ir nedaudz lielāka. Daugavas stadiona halle būtu ļoti perfekts variants. Tas noteikti ir izdarāms, taču nav atkarīgs tikai no manis, bet esmu gatavs iesaistīties un palīdzēt ar idejām. Tur ir jāsaliek kopā galvas no visām pusēm," viņš turpināja.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.
Roberts Krūzbergs - olimpisko spēļu bronzas medaļnieks
2026. gada 14. februārī par 1500 metru šorttrekā bronzas medaļnieku kļuva Latvijas sportists Roberts Krūzbergs.