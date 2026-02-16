Jēkaba Kalendas divnieks pēc pirmā brauciena olimpiskajās spēles atrodas labāko desmitniekā
Šodien, 16. februārī, Kortīnas renes sporta veidu trasē sākās sacensības bobslejā divniekos. Vienīgā Latvijas ekipāža, Jēkabs Kalenda kopā ar Matīsu Mikni, pēc tā ieņem devīto vietu.
Jau ziņots, ka treniņbraucienā gūto nopietno traumu dēļ olimpiskajās spēlēs nepiedalās Renārs Grantiņš. Debiju piedzīvo Jēkabs Kalenda, kurš divniekos startē kopā ar pieredzējušo Matīsu Mikni.
Pirmajā braucienā abi devās kā desmitie no 26 ekipāžām. Startā abi uzstūma 4,85 sekundes, kas kļuva par sesto ātrāko startu. Trases pirmajās virāžās gan tika pieļautas kļūdas, tām ietekmējot ātrumu. Līdz trases lejasdaļai Kalendam izdevās nosargāt vietu labāko desmitnieku, finišējot devītajā vietā.
No līdera Johannesa Lohnera latvietis atpaliek daudz - jau vienu sekundi. Tomēr tieši Lohners, kurš startēja ar pirmo numuru un ir Pasaules kausa kopvērtējuma līderis, pagaidām ir pārliecinošs līderis. Viņš savu braucienu veica 54,68 sekundēs, uzrādot rekordu gan startā (4,78 sekundes), gan finišā.
Pēc pirmā brauciena viss goda pjedestāls vāciešiem. Otro vietu, no līdera atpaliekot par 0,44 sekundēm, ieņem Adams Amūrs, bet trešo titulētais Frančesko Frīdrihs (0,48 sekunžu atpalicība).
Kalendas sakarā iespējams otrajā braucienā gan pacelties, gan arī kādu vietu zaudēt. 0,10 sekunžu attālumā ir sestā vieta, kuru ieņem mājinieks Patriks Baumgartners, bet tikai 0,05 sekunžu attālumā no Kalendas ir rumānis Kristians Tentea, savukārt 0,07 sekunžu attālumā francūzis Romēns Heinrihs.
Sacensību otrais brauciens gaidāms plkst. 12:58 pēc Latvijas laika. Medaļniekus noteiks četru braucienu kopsummā, trešais un ceturtais brauciens gaidāms rītdien.