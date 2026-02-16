Žagars atgriežas "Fenerbahce" pieteikumā, taču notiek nepatīkams pavērsiens
Latvijas basketbolists Artūrs Žagars svētdien bija Stambulas "Fenerbahce" pieteikumā Turcijas čempionāta mačā, taču sāpju dēļ vēl neatgriezās laukumā.
"Fenerbahce" viesos ar rezultātu 88:76 (20:20, 28:16, 22:22, 18:18) pārspēja Ankaras "Turk Telekom".
Žagars bija pieteikumā, taču iesildīšanās laikā sajuta sāpes paceles cīpslā un nepiedalījās mačā. Pēdējo reizi latvietis spēlēja decembra beigās. Uzvarētājiem 19 punktus guva Brendons Bostons, bet pretiniekiem par punktu vairāk bija bijušajam "VEF Rīga" basketbolistam Kailam Olmenam.
Citā spēlē Roberts Blumbergs nepilnās 25 minūtēs guva piecus punktus, izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, atdeva divas rezultatīvas piespēles un bloķēja divus metienus, kamēr viņa pārstāvētā Izmiras "Petkim Spor" viesos ar 103:104 otrajā pagarinājumā zaudēja "Mersin" komandai. Savainojuma dēļ nespēlēja Rolands Šmits, kura pārstāvētā Stambulas "Anadolu Efes" mājās ar 99:87 uzvarēja "Trabnzonspor".
"Fenerbahce" ar 18 uzvarām 20 spēlēs ir līdere, "Anadolu Efes" ar 12 uzvarām ir sestā, bet "Petkim Spor" ar bilanci 6-14 ierindojas 14. pozīcijā 16 komandu konkurencē. Pagājušajā sezonā par Turcijas čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja Stambulas "Bešiktaš".
Tikmēr Rodions Kurucs guva deviņus punktus Spānijas augstākās līgas (ACB) spēlē un sekmēja Vitorijas "Baskonia" komandas uzvaru. "Baskonia" viesos ar rezultātu 76:69 (13:14, 17:22, 21:12, 25:21) uzvarēja "Bilbao".
Kurucs laukumā bija 18 minūtes un 29 sekundes, kuru laikā realizēja trīs no septiņiem tālmetieniem un izpildīja divus neprecīzus divpunktu metienus, izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, atdeva divas rezultatīvas piespēles, divreiz kļūdījās, pieļāva divas kļūdas, trīsreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja trīs piezīmes, tika pie trešā labākā +/- rādītāja komandā (+11) un iekrāja sešus efektivitātes koeficienta punktus. Uzvarētājiem rezultatīvākais ar 15 punktiem bija Jūdžins Omoruji, bet pretiniekiem par punktu vairāk bija slovēnim Martinam Krampeļam.
Citā mačā Mārcis Šteinbergs ar astoņiem punktiem bija trešais rezultatīvākais savā komandā, Manrezas "Baxi" viesos ar 60:97 kapitulējot "Barcelona" komanda. Sestdien Artūrs Kurucs guva trīs punktus, kamēr Lugo "Rio Breogan" izbraukumā ar 81:90 zaudēja "Tenerife" basketbolistiem.
Turnīra līdere ar 18 uzvarām 20 mačos ir Madrides "Real", kuras rindās šosezon spēlējis Gunārs Grīnvalds, Sito Alonso vadītā Mursijas UCAM ar 14 panākumiem ir trešā, "Baskonia" ar 13 uzvarām 19 cīņās ir piektā, "Rio Breogan" ar astoņām uzvarām ir 11., bet "Baxi" ar tādu pašu bilanci atrodas divas pozīcijas zemāk. Iepriekšējā sezonā par Spānijas čempioni kļuva Madrides "Real", kas finālsērijā ar 3-0 pārspēja "Valencia".
Savukārt Artūrs Strautiņš Itālijas A sērijas mačā guva astoņus punktus un kopā ar Tortonas "Derthona" komandu svinēja uzvaru. "Derthona" viesos ar rezultātu 89:82 (23:17, 19:16, 22:27, 25:22) uzvarēja Sasāri "Dinamo".
Strautiņš laukumā pavadītajās 20 minūtēs realizēja četrus no septiņiem divpunktu metieniem, izpildīja vienu neprecīzu tālmetienu, izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, atdeva divas rezultatīvas piespēles, bloķēja vienu metienu, pieļāva divas kļūdas, pārtvēra vienu bumbu, četrreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja trīs piezīmes, iekrāja astoņus efektivitātes koeficienta punktus un nopelnīja labāko +/- rādītāju komandā (+14). Uzvarētājiem rezultatīvākais ar 20 punktiem bija Prentiss Habs, bet pretiniekiem 18 punktus guva Neits Džonsons.
Citā mačā Kristers Zoriks desmit minūtēs guva vienu punktu un atdeva vienu rezultatīvu piespēli, kamēr viņa pārstāvētā "Udine" viesos ar rezultātu 86:90 zaudēja Eirolīgas komandai Boloņas "Virtus". "Derthona" ar 12 uzvarām 19 spēlēs ir piektā, bet "Udine" ar astoņām uzvarām ieņem astoto pozīciju.