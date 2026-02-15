Vītoliņš par vārtsarga nomaiņu: nevarēju pateikt puišiem, ka nemēģināsim izvilkt uzvaru
Latvijas vīriešu hokeja izlase treneru kolektīvs mačā ar Dāniju lēma par labu vārtsarga Artūra Šilova nomainīšanai uz sesto laukuma spēlētāju, lai pacīnītos par uzvaru, sarunā ar žurnālistiem atzina Latvijas valstsvienības galvenais treneris Harijs Vītoliņš.
Jau ziņots, ka Latvijas izlase Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu hokeja turnīra pēdējā apakšgrupas spēlē ar 2:4 piekāpās Dānijai. Zaudējums ar divu vārtu starpību latviešiem liks apakšgrupā ieņemt ceturto vietu.
Vītoliņš norādīja, ka Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs divas ar pusi minūtes līdz pamatlaika beigām, kad Latvija bija iedzinējos ar 2:3, tika nomainīts, lai latvieši varētu cīnīties par panākumu.
"Puiši tā spēlē atdevās, tomēr tas ir mačs, lai uzvarētu. Pēc visa tā 0:3 spēle sagriezās mūsu gultnē, radās momenti viens pēc otra, es nevarēju pateikt puišiem, ka mēs nemēģināsim izvilkt uzvaru," teica Vītoliņš.
Lai ieņemtu augstāku vietu grupā, Latvijas izlasei būtu pieticis ar vienu vārtu starpību, kamēr dāņiem bija nepieciešams divu vārtu pārsvars pār Latviju. Vītoliņš atzina, ka Dānija, visticamāk, nenomainītu vārtsargu, bet koncentrētos tikai uz uzvaras nosargāšanu.
Tāpat Vītoliņš atklāja, ka Latvijas treneri zinājuši, ko nozīmētu zaudējums ar vienu vai divu vārtu starpību.
"Tajā pašā laikā, kad es redzu to degsmi spēlētāju acīs iet un sisties, es nevaru pateikt, ka mēs nemēģināsim darīt visu, lai uzvarētu spēli," viņš piebilda.
Pirmajā trešdaļā Latvija nonāca iedzinējos ar 0:3, pirmos vārtus ielaižot pēc spēlētām 23 sekundēm. Vītoliņš norādīja, ka tā nebija paviršība.
"Bija tehniskas kļūdas, bet pretinieks ļoti meistarīgi to izmantoja. No 0:3 ir ļoti grūti atspēlēties. Bija pietiekoši daudz momentu, lai to izdarītu, bet šoreiz pietrūka," teica treneris.
Izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā, cīnoties par iekļūšanu ceturtdaļfinālā, Latvijas potenciālie pretinieki ir Čehija vai Zviedrija.
"Jāgatavojas tālāk. Esam pieraduši iet ne tos vieglākos ceļus. Nav vāju pretinieku, tāpēc ir jāgatavojas nākamajai spēlei," izcēla Vītoliņš.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.