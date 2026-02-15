Haralds Silovs: "Roberts paveica to, ko es nevarēju izdarīt"
Latvijas šorttrekistam Robertam Krūzbergam olimpiskajās spēlēs izdevās paveikt to, kas nesanāca bijušajam Latvijas ātrslidotājam un šorttrekistam Haraldam Silovam, izcēla Silovs.
Jau ziņots, ka sestdien Krūzbergs sestdien Milānā izcīnīja bronzas medaļu olimpisko spēļu šorttreka sacensībās 1500 metru distancē. Latvijai tā ir pirmā medaļa olimpisko spēļu šorttreka sacensībās, kā arī pirmā, kas izcīnīta ārpus ledus trases.
Roberts Krūzbergs - olimpisko spēļu bronzas medaļnieks
2026. gada 14. februārī par 1500 metru šorttrekā bronzas medaļnieku kļuva Latvijas sportists Roberts Krūzbergs.
"Pēc skrējiena beigām nezināju, uz kuru pusi skatīties. Vienā pusē ir Nīderlandei zelts, bet otrā pusē ir Roberts. Medaļa Latvijai šorttrekā iedod pacilātības sajūtu," atzina Silovs, kurš ir arī viens no Nīderlandes šorttrekistu treneriem. "Es vienkārši atceros, kā es biju viens no pirmajiem ar savu brāli. Cik daudz mēs ieguldījām un nebijām pamanīti, tā bija nemitīga cīņa, lai pamanītu šo sporta veidu. Beidzot Roberts paveica to, ko es nevarēju izdarīt, arī neviens cits to nevarēja izdarīt. Esmu ļoti priecīgs," viņš turpināja.
Silovs izcēla, ka Krūzbergs ir ļoti spēcīgs 1500 metru distancē un latvietim fināla slidojumā izdevies pieņemt arī pareizus taktiskos lēmumus. "Viņš katru skrējienu izpildīja ļoti taktiski, pēdējā arī uzņēmās iniciatīvu un bija ļoti nofokusējies. Dažreiz varbūt tas, ka ir kāda trauma, paņem nost stresu. Tajā brīdī tu esi ļoti koncentrējies startam, jo šķiet, ka vairs nav ko zaudēt. Šo panākumu ir ļoti grūti aptvert, jo tas ir ļoti tuvu sirdij. Pat sapņos nerādījās, ka Latvijai būs medaļa šorttrekā," stāstīja Silovs.
Bijušais Latvijas sportists norādīja, ka Krūzberga izcīnītā bronzas godalga šobrīd ir Latvijas šorttreka augstākais punkts. "Reinis [Bērziņš} jau arī ir ļoti spēcīgs, un ir arī jaunie džeki Linards Laizāns un Māris Šternmanis. Latvijas šorttrekam ir nākotne, mums ir ledus halles, un jauniešiem tāpat ir ar kaut ko jānodarbojas, tāpēc es ceru, ka šis būs tāds labs grūdiens, lai šorttreks un slidošana nepazustu," skaidroja Silovs.
"Slidošana tomēr ir latviešiem ir viens no pirmajiem sporta veidiem, kurā Latvija piedalījās ziemas olimpiskajās spēlēs, jābūt tam turpinājumam," viņš piebilda.
2010. gada Vankūveras olimpiskajās spēlēs Silovs kļuva par pirmo sportistu, kurš vienās olimpiskajās spēlēs piedalījies gan šorttrekā, gan ātrslidošanā, turklāt paveicot to vienā dienā. Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.