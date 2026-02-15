Reinis Bērziņš ticis pie vēl vienas iespējas startēt olimpiskajās spēlēs
Reinis Bērziņš 500 metru sprintā aizvietos savainoto olimpisko medaļnieku Robertu Krūzbergu.
Latvijas šorttrekists Reinis Bērziņš pirmdien Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs startēs 500 metru distancē, ieņemot savainotā Roberta Krūzberga vietu, apstiprināja Bērziņš.

Jau ziņots, ka Krūzbergs sestdien Milānā izcīnīja bronzas medaļu olimpisko spēļu šorttreka sacensībās 1500 metru distancē. Latvijai tā ir pirmā medaļa olimpisko spēļu šorttreka sacensībās, kā arī pirmā, kas izcīnīta ārpus ledus trases.

Latvijai otrā olimpiskā medaļa 2026. gada ziemas spēlēs.

Roberts Krūzbergs - olimpisko spēļu bronzas medaļnieks

2026. gada 14. februārī par 1500 metru šorttrekā bronzas medaļnieku kļuva Latvijas sportists Roberts Krūzbergs.

Krūzbergs pēc izcīnītās godalgas atklāja, ka pārrāvis vienu no ceļgala saitēm, un tikai ar Latvijas komandas ārstu palīdzību sestdien devās uz starta. Viņš nevarēs startēt 500 metru distancē savainojuma dēļ. Bērziņš olimpiskajās spēlēs sacentās pirmajā distancē - 1000 metros. Viņš sasniedza ceturtdaļfinālu, kurā finišēja piektais, neiekļūstot pusfinālā, un kopvērtējumā ierindojās 14. pozīcijā.

Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.

