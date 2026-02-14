Mārtiņš Sesks uzvar vienā ātrumposmā Zviedrijas rallija otrajā dienā
Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis sestdien Zviedrijā pasaules rallija čempionāta (WRC) desmitajā ātrumposmā bija ātrākie, bet citos neizdevās sasniegt tik augstvērtīgu rezultātu.
Seska ekipāža piektdienas pirmajos ātrumposmos vairākas reizes saskārās ar plīsušām riepām. Latvieša pārstāvētā "M-Sport Ford" komanda publiski atzina, ka problēmas radās, jo tika pieņemts kļūdains lēmums par spiedienu riepās. Tehnisku problēmu dēļ latvieši neaizvadīja arī atlikušos četrus piektdienas ātrumposmus, par ko saņems laika sodu.
Sestdienas pirmajā ātrumposmā Latvijas ekipāža uzrādīja astoto rezultātu, bet otrajā bija ātrākā, tuvāko sekotāju britu Elfinu Evansu ("Toyota Gazoo") pārspējot par deviņām sekundes desmitdaļām. Nākamajā ātrumposmā latvieši bija piektie, bet pēdējos četros - desmitie.
Evanss ir līderis kopvērtējumā, kur pirmās četras vietas ieņem "Toyota" ekipāžas. Otrais ir japāņu pilots Takamoto Kacuta, kurš zaudē 13,3 sekundes. Seska ekipāža šajā rallijā necīnīsies par augstvērtīgu rezultātu kopvērtējumā.
Svētdien no plkst. 8.33 tiks aizvadīti trīs ātrumposmi, sacensībām beidzoties ap plkst. 14. WRC tiešraides var vērot "Go3 Sport 2" kanālā.
Tāpat kā iepriekšējā sezonā, arī šajā Seska ekipāža aizvadīs vismaz sešus posmus "M-Sport Ford" komandas sastāvā. Plānots, ka Sesks startēs arī WRC posmos Portugālē (7.-10. maijs), Grieķijā (25.-28. jūnijs), Igaunijā (16.-19. jūlijs), Somijā (30. jūlijs - 2. augusts), Itālijā (1.-4. oktobris) un arī, iespējams, Saūda Arābijā (11.-14. novembris).
"M-Sport Ford" komanda šīs sezonas pamata sastāvā izvēlējusies divus Īrijas pilotus - pilnu 2025. gada sezonu aizvadījušo Džošu Makerlēnu un Džonu Ārmstrongu, kurš pirms tam startēja junioru WRC un Eiropas čempionātā.
Arī iepriekšējā sezonā Latvijas ekipāža WRC startēja pēc līdzīgas programmas. Seska un Franča ekipāža sezonas pēdējā posmā - Saūda Arābijas rallijā - bija pārliecinoši ātrākā, taču tehnisku problēmu un pārsistu riepu dēļ necīnījās par uzvaru, noslēgumā nefinišējot.
Zviedrijas rallijā Latvijas ekipāža sacensības noslēdza sestajā vietā, Portugāles un Grieķijas rallijos ieņēma 15. vietu, Sardīnijas rallijā pēc avārijas izstājās, bet Igaunijas rallijā un Somijas rallijā ierindojās astotajā vietā.
WRC Seska ekipāža debitēja 2024. gadā, kad piedalījās trīs posmos. WRC posmā Latvijā mājinieki septītie, vietu uz goda pjedestāla zaudējot vien pēdējā ātrumposmā.