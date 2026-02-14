Zviedrijas hokejisti atgūstas no somu šoka un sagādā pirmo zaudējumu Slovākijai
Zviedrijas vīriešu hokeja izlase sestdien izcīnīja otro uzvaru olimpisko spēļu turnīrā, ar rezultātu 5:3 (1:1, 2:1, 2:1) pārspējot Slovākijas hokejistus, atgūstoties pēc piektdienas sakāves pret Somiju.
Pirmā perioda astotajā minūtē Jūels Ēriksons Eks guva vārtus mazākumā, taču pēc pusotras minūtes Jurajs Slafkovskis rezultātu izlīdzināja.
Otrajā periodā Adrians Kempe izmantoja vairākumu un atjaunoja pārsvaru Zviedrijas izlasei, pēc tam Martinam Gernātam izdevās rezultātu izlīdzināt, taču Elīass Petešons atkal atjaunoja Zviedrijas pārsvaru.
Trešā perioda vidū četru minūšu laikā Petešons un Lukass Raimonds nostiprināja Zviedrijas pārsvaru, lai gan pēdējā minūtē Dalibors Dvorskis izmantoja vairākumu, lai samazinātu rezultāta starpību.
Zviedrijas hokejistiem šajā mačā bija ievērojami vairāk metienu pa vārtiem - 51:32.
Iepriekšējās spēlēs Zviedrija trešdien ar rezultātu 5:2 uzvarēja Itālijas izlasi, bet piektdien ar 1:4 zaudēja Somijai.
Savukārt Slovākija ar 4:1 uzvarēja Somiju un ar 3:2 pārspēja Itāliju.
Olimpiskajā hokeja turnīrā A grupā spēkosies Kanāda, Čehija, Šveice un Francija, B grupā cīnīsies Somija, Zviedrija, Slovākija un Itālija, savukārt C grupā spēlēs ASV, Vācija, Latvija un Dānija. Izslēgšanas turnīrā piedalīsies visas 12 izlases, labākajām četrām pēc grupu turnīra uzreiz nodrošinot vietu ceturtdaļfinālā.
Pēc 12 gadu pārtraukuma olimpisko spēļu turnīrā piedalās arī Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji.