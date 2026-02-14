Tralmaks un Krastenbergs atviegloti, ka izdevās noslāpēt vācu spiedienu gan sākumā, gan beigās
Latvijas vīriešu hokeja izlasei mačā ar Vāciju smagākās bija spēles beigas, kurās vairākas minūtes pēc kārtas vajadzēja aizsargāties, atzina Latvijas valstsvienības uzbrucējs Eduards Tralmaks. Savukārt uzbrucējs Renārs Krastenbergs pauda gandarījumu, ka izdevās noslāpēt Vācijas spiedienu spēles sākumā.
Latvijas hokejisti sestdien Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu hokeja turnīra otrajā mačā ar 4:3 pārspēja Vāciju. Latvijas valstsvienībai divus vārtus guva Dans Ločmelis, bet pa reizei precīzi bija Tralmaks un Krastenbergs.
"Foršas emocijas. Vajadzēja šos pretiniekus uzvarēt, tas arī izdarīts," teica Tralmaks. "Spēles beigas bija smagākās. Pašas beigas sākām atkal nedaudz nepārliecināti spēlēt, bet tas bija NHL cienīgs pretinieks. Nevar "atlaist gāzi" un ir tikai "jāgāzē". Domāju, ka sākums un pašas beigas bija grūtākais, bet tāpat noturējām, un viss ir kārtībā," viņš skaidroja.
Vācijas izlases rindās bija vairāki Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji, kuri šosezon klubu rindās spēlē rezultatīvi, tomēr Tralmaks izcēla, ka Latvijas hokejisti bijuši vāciešu līmenī. "Vienīgi tas pirmais gols, ko viņi iemeta, tas bija tāds, ka raisīja nedaudz nepārliecinātību, bet mēs uzreiz saņēmāmies. Izdevās pārgrupēties un beigās kārtīgi sākām gāzēt," viņš piebilda.
Aptuveni 11 ar pusi minūtes līdz pamatlaika beigām Tralmaks pēc Girgensona piespēles pa labo malu izrāvās uz vārtu priekšu un ar precīzu metienu vārtu tālajā augšējā stūrī panāca 3:2.
"Pirmkārt, pirmie vārti olimpiskajās spēlēs, tāpat kā uzvara, tas ir divtik lielas emocijas. Tik daudz Latvijas fani. Izdarīt to Latvijas fanu priekšā un olimpiādē - tas ir gods un esmu ļoti priecīgs," stāstīja uzbrucējs.
Savukārt Latvijas izlases uzbrucējs Renārs Krastenbergs priecājās, ka izdevās apturēt pretinieku spiedienu mača ievadā. "Padarījām labu darbu, sākumā noslāpējām viņu spiedienu, un 60 minūtes nospēlējām savu spēli," secināja uzbrucējs. "Zinām, kas Vācijas izlasē spēlē, sagatavojāmies, kā to censties apturēt. Protams, arī mūsu vārtsargs [Artūrs Šilovs] ir lielisks, viņš arī pavilka spēli. Labs komandas darbs."
Krastenbergs atklāja, ka viens no galvenajiem uzdevumiem pret Vāciju bija neiekrist uz pretuzbrukumiem. "Pretiniekos bija meistarīgas NHL zvaigznes, tāpēc bija vienmēr jātur galva augšā, un jābūt gataviem," viņš piebilda.
Latvijas uzbrucējs izcēla, otrajā trešdaļā latviešiem izdevās pārņem iniciatīvu, kas palīdzēja arī izmainīt spēles gaitu un izvirzīties vadībā. "Viņi iesāka nedaudz labāk kā mēs, mēs noslāpējām viņu spiedienu, un izmantojām tās iespējas, ko viņi paši mums iedeva," norādīja Krastenbergs.
Svētdien Latvijas hokejisti pēdējā C apakšgrupas spēlē tiksies ar Dāniju.
"Jāatjaunojas, cik vien ātri varam, jo rīt arī būs smaga spēle. Uzvarējām, bet tagad galvenais izrunāt, visu ko varam, un tad jau jāaizmirst, jo tā būs jauna diena un jauna spēle," teica Krastenbergs.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.