Deniss Vasiļjevs: "Tās ir manas trešās olimpiskās spēles, un es esmu ļoti daudz izaudzis kā cilvēks, kā sportists"
Latvijas daiļslidotājam Denisam Vasiļjevam olimpiskajās spēlēs slidot ir sarežģītāk nekā citās sacensībās, sarunā ar žurnālistiem secināja Vasiļjevs.
Vasiļjevs Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs izvēles programmā tika novērtēts ar 144,02 punktiem, kas viņu kopā ierindoja 18. pozīcijā.
"Esmu apmierināts ar savu slidojumu. Slidot olimpiskajās spēlēs kaut kā ir sarežģītāk nekā visās pārējās sacensībās, pat nezinu kāpēc. Varbūt tāpēc, ka tās ir olimpiskās spēles, bet esmu pārliecināts, ka esmu izdarījis visu labāk nekā biju domājis. Atradu spēku, kad bija sarežģīti, tāpēc esmu ļoti labā noskaņojumā," teica Vasiļjevs.
"Vēl neesmu redzējis visu, ko izpildīju, jo biju tajā momentā, kad to izpildīju. Es ļoti gribēju pilnīgi atdoties un atbrīvoties, bet tomēr man vajadzēja atcerēties, ka slidoju programmu," piebilda sportists.
Viņš arī izcēla, ka olimpisko spēļu laikā, ņemot vērā arī visas grūtībās, kas viņam traucēja arī sezonas laikā, sportistam izdevies uzzināt kaut ko jaunu par sevi pašu.
"Sapratu, ka ir diezgan liels spiediens, tomēr iznācu un visu izdarīju. Esmu ļoti pateicīgs par visiem gadiem un visu, ko esmu trenējies jau 23 gadus uz ledus. Nekad nevaru pilnīgi saprast, kur ir tā robeža manām prasmēm. Šodien es sapratu, ka varu izdarīt vairāk nekā es domāju ar galvu, ķermeni un emocijām. Tas ir kaut kas labs, ko var paņemt, ielikt kabatā un iet uz priekšu. Tas ir kaut kas pozitīvs, kas būvē mani kā cilvēku," stāstīja sportists.
Vasiļjevs norādīja, ka sezonas sākums bijis sarežģīts, taču par spīti tam viņam izdevies turpinājumā arī baudīt atrašanos uz ledus.
"Šīs spēles rada vēsturi manam darbam. Tās ir manas trešās olimpiskās spēles, un es esmu ļoti daudz izaudzis kā cilvēks, kā sportists. Šosezon man liekas, ka jau pirms sākuma esmu uzvarējis kaut ko," viņš piebilda.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.