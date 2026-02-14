Komandas kļūdaini lēmumi izbojā Mārtiņam Seskam veselu dienu Zviedrijas WRC rallijā
Martiņš Sesks un Renārs Francis traucas pa sniegotajiem Zviedrijas ceļiem Ūmeo tuvumā.
Komandas kļūdaini lēmumi izbojā Mārtiņam Seskam veselu dienu Zviedrijas WRC rallijā

Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis Zviedrijā pasaules rallija čempionāta (WRC) piektdienas pirmajos ātrumposmos vairākas reizes saskārās ar plīsušām riepām.

Latvieša pārstāvētā "M-Sport Ford" komanda publiski atzina, ka problēmas radās, jo tika pieņemts kļūdains lēmums par spiedienu riepās. Neveiksmīgi otrā posma otro dienu sāka arī pārējās divas "M-Sport Ford" komandas ekipāžas.

Pēc trīs ātrumposmiem Seska ekipāža bija piektajā desmitā un šajā rallijā necīnīsies par augstvērtīgu rezultātu kopvērtējumā. Turklāt tehnisku problēmu dēļ latvieši neaizvadīja arī atlikušos četrus piektdienas ātrumposmus, par ko saņems laika sodu.

Pēc pirmās pilnās sacensību dienas pirmajās trīs pozīcijās ir "Toyota Gazoo" ekipāžas - līderis ir japāņu pilots Takamoto Kacuta, kurš par 2,8 sekundēm apsteidz britu Elfinu Evansu un par 22,2 sekundēm somu Sami Pajari.

Sestdien no plkst. 11.10 līdz 20 tiks aizvadīti vēl septiņi ātrumposmi, bet svētdien no plkst. 8.33 tiks aizvadīti trīs ātrumposmi, sacensībām beidzoties ap plkst. 14. WRC tiešraides var vērot "Go3 Sport 2" kanālā.

Tāpat kā iepriekšējā sezonā, arī šajā Seska ekipāža aizvadīs vismaz sešus posmus "M-Sport Ford" komandas sastāvā. Plānots, ka Sesks startēs arī WRC posmos Portugālē (7.-10. maijs), Grieķijā (25.-28. jūnijs), Igaunijā (16.-19. jūlijs), Somijā (30. jūlijs - 2. augusts), Itālijā (1.-4. oktobris) un arī, iespējams, Saūda Arābijā (11.-14. novembris).

"M-Sport Ford" komanda šīs sezonas pamata sastāvā izvēlējusies divus Īrijas pilotus - pilnu 2025. gada sezonu aizvadījušo Džošu Makerlēnu un Džonu Ārmstrongu, kurš pirms tam startēja junioru WRC un Eiropas čempionātā.

Arī iepriekšējā sezonā Latvijas ekipāža WRC startēja pēc līdzīgas programmas. Seska un Franča ekipāža sezonas pēdējā posmā - Saūda Arābijas rallijā - bija pārliecinoši ātrākā, taču tehnisku problēmu un pārsistu riepu dēļ necīnījās par uzvaru, noslēgumā nefinišējot.

Zviedrijas rallijā Latvijas ekipāža sacensības noslēdza sestajā vietā, Portugāles un Grieķijas rallijos ieņēma 15. vietu, Sardīnijas rallijā pēc avārijas izstājās, bet Igaunijas rallijā un Somijas rallijā ierindojās astotajā vietā.

WRC Seska ekipāža debitēja 2024. gadā, kad piedalījās trīs posmos. WRC posmā Latvijā mājinieki septītie, vietu uz goda pjedestāla zaudējot vien pēdējā ātrumposmā.

