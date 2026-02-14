Komandas kļūdaini lēmumi izbojā Mārtiņam Seskam veselu dienu Zviedrijas WRC rallijā
Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis Zviedrijā pasaules rallija čempionāta (WRC) piektdienas pirmajos ātrumposmos vairākas reizes saskārās ar plīsušām riepām.
Latvieša pārstāvētā "M-Sport Ford" komanda publiski atzina, ka problēmas radās, jo tika pieņemts kļūdains lēmums par spiedienu riepās. Neveiksmīgi otrā posma otro dienu sāka arī pārējās divas "M-Sport Ford" komandas ekipāžas.
Pēc trīs ātrumposmiem
Pēc pirmās pilnās sacensību dienas pirmajās trīs pozīcijās ir "Toyota Gazoo" ekipāžas - līderis ir japāņu pilots Takamoto Kacuta, kurš par 2,8 sekundēm apsteidz britu Elfinu Evansu un par 22,2 sekundēm somu Sami Pajari.
Sestdien no plkst. 11.10 līdz 20 tiks aizvadīti vēl septiņi ātrumposmi, bet svētdien no plkst. 8.33 tiks aizvadīti trīs ātrumposmi, sacensībām beidzoties ap plkst. 14. WRC tiešraides var vērot "Go3 Sport 2" kanālā.
Tāpat kā iepriekšējā sezonā, arī šajā
"M-Sport Ford" komanda šīs sezonas pamata sastāvā izvēlējusies divus Īrijas pilotus - pilnu 2025. gada sezonu aizvadījušo Džošu Makerlēnu un Džonu Ārmstrongu, kurš pirms tam startēja junioru WRC un Eiropas čempionātā.
Arī iepriekšējā sezonā Latvijas ekipāža WRC startēja pēc līdzīgas programmas.
Zviedrijas rallijā Latvijas ekipāža sacensības noslēdza sestajā vietā, Portugāles un Grieķijas rallijos ieņēma 15. vietu, Sardīnijas rallijā pēc avārijas izstājās, bet Igaunijas rallijā un Somijas rallijā ierindojās astotajā vietā.
