Sporta arbitrāžas tiesa noraida diskvalificētā ukraiņu sportista Heraskeviča prasību
foto: AFP/Scanpix
Ukrainas skeletonists Vladislavs Heraskevičs.
Citi sporta veidi

Sporta arbitrāžas tiesa noraida diskvalificētā ukraiņu sportista Heraskeviča prasību

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Sporta arbitrāžas tiesa (CAS) noraidījusi Ukrainas skeletonista Vladislava Heraskeviča apstrīdēto Starptautiskās Bobsleja un skeletona federācijas (IBSF) lēmumu, kas viņam liedza startēt olimpisko spēļu sacensībās, vēsta Ukrainas medijs "Tribuna".

Sporta arbitrāžas tiesa noraida diskvalificētā ukr...

Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) ceturtdien diskvalificēja Heraskeviču, balstoties uz IBSF olimpisko spēļu skeletona sacensību žūrijas lēmumu, ka viņa lēmums vilkt ķiveri nogalināto sportistu piemiņai ir "pretrunā ar olimpisko hartu un sportistu izpausmes vadlīnijām".

IBSF uzsvēra, ka sportisti apņemas ievērot olimpisko hartu un federācijas sporta noteikumus, taču konkrētus punktus, kas tikuši pārkāpti, nenorādīja.

Tēmas

UkrainaStarptautiskā Olimpiskā komitejaStarptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK)

Citi šobrīd lasa