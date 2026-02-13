Ukrainas skeletonists Vladislavs Heraskevičs.
Citi sporta veidi
Šodien 19:45
Sporta arbitrāžas tiesa noraida diskvalificētā ukraiņu sportista Heraskeviča prasību
Sporta arbitrāžas tiesa (CAS) noraidījusi Ukrainas skeletonista Vladislava Heraskeviča apstrīdēto Starptautiskās Bobsleja un skeletona federācijas (IBSF) lēmumu, kas viņam liedza startēt olimpisko spēļu sacensībās, vēsta Ukrainas medijs "Tribuna".
Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) ceturtdien diskvalificēja Heraskeviču, balstoties uz IBSF olimpisko spēļu skeletona sacensību žūrijas lēmumu, ka viņa lēmums vilkt ķiveri nogalināto sportistu piemiņai ir "pretrunā ar olimpisko hartu un sportistu izpausmes vadlīnijām".
IBSF uzsvēra, ka sportisti apņemas ievērot olimpisko hartu un federācijas sporta noteikumus, taču konkrētus punktus, kas tikuši pārkāpti, nenorādīja.