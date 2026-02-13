Autostāvvietu maksas automāts./Ilustratīvs attēls.
Šodien 14:46
"Rīgas satiksme" aicina iedzīvotājus būt ļoti uzmanīgiem - uz apmaksas automātiem pamanītas aizdomīgas uzlīmes
Autostāvvietu kontrolieri uz apmaksas automātiem pamanījuši un noņēmuši aizdomīgas, neliela izmēra kvadrātkoda uzlīmes, soctīklā "X" informē uzņēmums "Rīgas satiksme".
"Esam pārliecināti, ka tās ir krāpnieciskas. Aicinām klientus būt ļoti uzmanīgiem! Nekādā gadījumā neskenējiet šādas uzlīmes un nenododiet savus personīgos vai bankas datus," teikts ierakstā.
