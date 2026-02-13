"Rīgas satiksme" aicina iedzīvotājus būt ļoti uzmanīgiem - uz apmaksas automātiem pamanītas aizdomīgas uzlīmes
"Rīgas satiksme" aicina iedzīvotājus būt ļoti uzmanīgiem - uz apmaksas automātiem pamanītas aizdomīgas uzlīmes

Autostāvvietu kontrolieri uz apmaksas automātiem pamanījuši un noņēmuši aizdomīgas, neliela izmēra kvadrātkoda uzlīmes, soctīklā "X" informē uzņēmums "Rīgas satiksme".

"Esam pārliecināti, ka tās ir krāpnieciskas. Aicinām klientus būt ļoti uzmanīgiem! Nekādā gadījumā neskenējiet šādas uzlīmes un nenododiet savus personīgos vai bankas datus," teikts ierakstā.

