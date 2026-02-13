FOTO: "Kevina māsa” publicē atmiņu foto ar Ketrīnu O Hāru un dalās sirsnīgos atvadu vārdos
Hilarija Vulfa Saba, kura Ziemassvētku filmā “Viens pats mājās” atveidoja Kevina Makalistera māsu, ar siltiem vārdiem godinājusi savu mūžībā aizgājušo kolēģi Ketrīnu O’Hāru.
Hilarija Vulfa-Saba 90. gadu sākumā filmējās “Viens mājās” 1. un 2. daļā, atveidojot Meganu — Kevina māsu. Lai gan tolaik viņas kino karjera šķita uzņēma apgriezienus — Hilarija aktiermākslu nomainīja pret džudo.
Tagad viņa retā ierakstā sociālajos tīklos atgriezusies pie “Viens mājās” laikiem pēc tam, kad pagājušajā nedēļā 71 gada vecumā no plaušu embolijas mirusi Ketrīna.
Pie aktieru fotogrāfijas no tā laika, kurā redzama Ketrīna, Makolijs Kalkins, Baza Makalistera lomas atveidotājs Devins Retrē un Pītera atveidotājs Džons Hērds, Hilarija rakstīja: “Mana ekrāna mamma bija tik laba pret mums visiem — bērniem — “Viens mājās” 1. un 2. daļas filmēšanas laukumā. Viņa bija mīļa un ļoti smieklīga! Dusiet mierā, Ketrīna O’Hāra.”
Tā nav pirmā reize, kad Hilarija slavējusi Ketrīnu. Savulaik viņa rakstīja: “Viņa bija smieklīga, lieliski prata saprasties ar bērniem un vienkārši brīnišķīgs cilvēks. Patiesībā man bija ļoti jautri filmēt ainu, kur mēs skrienam cauri O’Hāras lidostai, un tas bija tieši tāpēc, ka es biju kopā ar Ketrīnu.”
30. janvārī 71 gada vecumā aizsaulē devās kanādiešu aktrise Ketrīna O’Hara, kas miljoniem skatītāju pasaulē asociējas kā Makolija Kalkina mamma pasaulslavenajās Ziemassvētku komēdijās “Viens pats mājās” un “Viens pats mājās 2”.
Saskaņā ar pirmdien publiskoto nāves apliecību, plaušu embolija – stāvoklis, kad asins receklis nosprosto artēriju plaušās – bijusi tiešais 71 gadu vecās aktrises nāves cēlonis. Kā ilgtermiņa nāves cēlonis norādīts taisnās zarnas vēzis.