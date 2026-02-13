Ķekavā veikala darbinieks nozog loterijas biļetes un laimestā iegūst kriminālprocesu
Vakar, 12. februārī, kāda veikala pārstāvji vērsās Valsts policijā, ziņojot, ka no veikala Ķekavā ir pazudušas loterijas biļetes, un kopējais uzņēmumam nodarītais zaudējums ir vairāk nekā 1000 eiro.
Reaģējot uz saņemto iesniegumu, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Dienvidu iecirkņa likumsargi veica procesuālās darbības. Par aizdomās turēto atzīts 1987. gadā dzimis vīrietis, kurš strādājis šajā tirdzniecības vietā un jau iepriekš sodīts par mantiskiem noziegumiem.
Izmeklēšanā iegūtā informācija liecina, ka šā gada 20. janvārī viņš vairākas reizes zadzis pie veikala kasēm novietotas loterijas biļetes piecu, desmit un 20 eiro vērtībā. Pēc tam vīrietis noņēmis biļešu aizsargslāni, pārbaudot, vai nav guvis laimestu.
Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess saskaņā ar Krimināllikuma 180. panta pirmo daļu – par zādzību nelielā apmērā. Kriminālprocesā tiek izmeklētas sešas zādzību epizodes.
Aizdomās turētajam vīrietim piemērots drošības līdzeklis – pieteikšanās noteiktā laikā policijas iestādē.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.