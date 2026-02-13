“Es mēģināju izdarīt pašnāvību…” Džesija Nelsone atklāj, kāpēc patiesībā pameta meiteņu grupu “Little Mix”
Pēc pieciem gariem gadiem pirmo reizi nācis gaismā tumšais patiesības stāsts par Džesijas Nelsones konfliktu ar grupu “Little Mix” — dziedātāja atklāj, ka dažas dienas pirms aiziešanas no grupas viņa mēģinājusi izdarīt pašnāvību.
Džesija — kuras pēkšņo aiziešanu no meiteņu grupas līdz šim apņēma noslēpumainība — apgalvo, ka viņas izmisuma sauciens pēc palīdzības pirms pārdozēšanas ticis ignorēts no grupas biedreņu Lī-Annas Pinnokas, Perijas Edvardsas un Džeidas Tērlvolas puses.
Par laimi, viņu izglāba māte Džena, kura rīkojās ātri: viņa sacēla trauksmi pēc tam, kad Džesija sarunas laikā pa telefonu zaudēja samaņu.
Pirmo reizi runājot par meitas gandrīz letālo pieredzi, Džena sacīja: “Dažas dienas pirms tam viņa bija ļoti nomākta un daudz nerunāja. Viņa bieži gribēja būt viena. Man bija iekšēja sajūta, ka kaut kas nav kārtībā. Es zvanīju un zvanīju, bet nebija atbildes. Beigās viņa tomēr pacēla telefonu, un viņas runa bija ļoti neskaidra. Es dzirdēju, kā telefons nokrīt, un vairs neko nedzirdēju — es sapratu, ka viņa ir kaut ko izdarījusi.”
Tā bija jau otrā reize, kad Džesija mēģināja atņemt sev dzīvību, jo 2013. gadā viņa piedzīvoja pārdozēšanu — par to viņa iepriekš atklāti stāstīja BBC dokumentālajā filmā “Jesy Nelson: Odd One Out”, kas ieguva NTA balvu.
Vēlāk viņa sacīja, ka interneta pazemojumi par izskatu bija viņu novedusi līdz sajūtai, ka viņa vairs “nespēj paciest sāpes”. Tolaik viņas draugs, “Diversity” dejotājs Džordans Bandžo, izsauca ātro palīdzību, un Džesiju nogādāja slimnīcā, taču nedēļu vēlāk viņai pateica “saņemties” un filmēt videoklipu “Little Mix” singlam “Salute”.
Atceroties otro mēģinājumu septiņus gadus vēlāk — tikai dažas dienas pirms aiziešanas no “Little Mix” — Džesija sacīja: “Es biju tik skumja. Es biju tik zemu.”
Zvaigzni ar ātro palīdzību nogādāja slimnīcā, un viņa neieradās “Little Mix” BBC talantu šova “The Search” finālā; vadītājs Kriss Remzijs faniem paziņoja, ka viņa saslimusi.
Dziedātāja atceras: “Es zināju, ka pēc iznākšanas no slimnīcas es psiholoģiski vairs nespēju to [būt grupā] darīt.”
Džesija bija iegrimusi dziļā depresijā pēc atgriešanās darbā pēc 2020. gada pandēmijas. Atceroties sāpīgo “Little Mix” draudzības sabrukumu dažas dienas pirms pārdozēšanas, Džesija sacīja: “Es visus apsēdināju un izstāstīju, kā jūtos, un atceros, ka viena no reakcijām bija: “Vai tu tagad esi pabeigusi? Tas viss?””
Cenšoties valdīt asaras, Džesija piebilda: “Tas lika man justies ļoti vienai. Man likās, ka nav jēgas. Ka nevienam nerūp.”
Slēptais saspīlējums grupā noveda pie tā, ka Džesija mēģināja atņemt sev dzīvību, un māte Džena uzstāja: “Es saprotu, kāpēc viņas [pārējās” Little Mix” dalībnieces] dažkārt sadusmojās. Ir grūti strādāt ar kādu, kurš vienmēr ir nomākts, kamēr tu vienmēr esi priecīgs. Bet es personīgi ticu, ka Džesijas pašā zemākajā brīdī meitenes īsti nebija viņai blakus, un es domāju, ka tāpēc viņa tagad ir tik skumja.”
Savā jaunajā “Prime Video” dokumentālajā seriālā “Jesy Nelson: Life After Little Mix” Džesija izsaka arī skaļu apgalvojumu — ka cita grupas biedrene mēģinājusi aiziet jau gadu pirms viņas šokējošās aiziešanas. Faniem nezinot, meitenes bija vienojušās, ka nākamā turneja būs pēdējā, taču divu gadu nobīde viņu “māsību” novedusi līdz robežai.
Pēc Džesijas otrā pašnāvības mēģinājuma māte sacīja: “Es viņu visu laiku apskāvu un teicu: “Tā, viss. Vairs nē. Tev ir jābeidz darīt tas, kas tevi dara nelaimīgu.””
Atveseļojoties slimnīcā, Džesija pieņēma smago lēmumu aiziet. Taču, konsultējoties ar juristiem, viņa jutās nodota, kad viņas advokāts paziņoja par šo ziņu pārējām “Little Mix” bez viņas piekrišanas.
Džesija sacīja: “Es domāju, ka viņas jutās ļoti sāpinātas, un tam nekad nevajadzēja notikt tādā veidā. Man atņēma iespēju izskaidrot, kāpēc es vairs nevarēju to darīt. Es esmu dusmīga, ka man to atņēma.”
Kad Džesija vēlāk mēģināja satikties ar meitenēm, viņa apgalvo, ka menedžeris teicis, ka meitenes “justos komfortabli tikai tad, ja klāt būtu terapeits”: “Man vairs nelikās, ka viņas ir manas māsas. Es tikko biju iznākusi no slimnīcas. Šis ir tas brīdis, kad man jūs vajag visvairāk.”
Neraugoties uz savu mentālās veselības cīņu, Džesija meitenes vairs nekad nesatika klātienē. Džesija skaidroja: “Beigās bija viens telefona zvans. Tas bija ļoti neveikli un tik dīvaini. It kā es runātu ar svešiniecēm. Tas bija visneērtākais telefona zvans manā dzīvē. Neviens nezināja, ko teikt. Un tā bija pēdējā reize, kad mēs vispār runājām kā grupa.”
“Little Mix” kļuva par pirmo grupu, kas uzvarēja “X Factor” 2011. gadā, pēc tam uzstādot rekordus Apvienotās Karalistes singlu topā ar pieciem 1. vietas hitiem un pārdodot vairāk nekā 75 miljonus ierakstu visā pasaulē.
“Little Mix” 2022. gadā devās pagarinātā pārtraukumā, lai pievērstos solo karjerām un ģimenēm. Lai gan klātienē viņas vairs nekad nav tikušās, pagājušā gada maijā Džesijas bijušās grupas biedrenes atjaunoja kontaktu pēc tam, kad viņa palika stāvoklī ar identiskiem dvīņiem. Deviņus mēnešus vecajām meitenēm kopš tā laika diagnosticēta 1. tipa spinālā muskuļu atrofija — smagākā retās slimības forma, kas ietekmē muskuļu spēku un kustības.
Džesija nesen “The Sun” sacīja, ka pastāv cerība uz izlīgumu starp viņu un meitenēm, jo piecu gadu konflikts ticis “dziedēts” līdz ar bērnu piedzimšanu.
Dokumentālajā seriālā Džesija sacīja: “Viņas man uzrakstīja, kad es biju stāvoklī. Tas bija tik jauki, jo es nekad nedomāju, ka tas notiks. Tas mani ļoti aizkustināja. Mēs esam pieaugušas sievietes. Mums ir bērni. Es vienkārši domāju, ka dzīvē ir tik daudz svarīgāku lietu.”