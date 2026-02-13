"Jā, viņa ir pazudusi!" - Miks Dukurs lūdz palīdzību māsas meklēšanā un aicina "domāt labas domas"
Dziedātājs Miks Dukurs sociālajos tīklos vērsies pie līdzcilvēkiem ar lūgumu palīdzēt bezvēsts pazudušās māsas, dziedātājas Paulas Dukures meklēšanā.
Dukurs neslēpa izmisumu par notikušo un apstiprināja pazušanas faktu. "Tā ir taisnība - viņa ir bezvēsts pazudusi,” sociālajā tīklā "Instagram", uzrunājot savus sekotājus, sacīja mūziķis.
Viņš pateicās visiem par atbalstu, vienlaikus aicinot sabiedrību neizdarīt pārsteidzīgus secinājumus, bet domāt pozitīvi: “Domāsim labas domas un neizdarīsim pārsteidzīgus secinājumus. Esmu cilvēks, kurš tic labajam."
Pēc mūziķa sniegtās informācijas, Paula ir pazudusi kopš 12. februāra vakara. Mūziķis lūdz ikvienu, kura rīcībā ir jebkāda informācija par māsas iespējamo atrašanās vietu, nekavējoties sazināties ar viņu vai viņa dzīvesbiedri Endiju.
Jau vēstīts, ka Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1993. gadā dzimušo Paulu Dukuri. Sieviete 12. februārī aptuveni pulksten 18.00 izgāja no kādas adreses Rīgā, Veldres ielā.
Pazīmes: augums apmēram 167 cm, kalsna, brūniem matiem, zaļām acīm. Bija ģērbusies melnā mētelī, zaļganbrūnā cepurē un zilās biksēs.
Valsts policija aicina aplūkot Paulas Dukures fotogrāfijas un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.