Sestdien Latvijā gaidāms pilnīgs laikapstākļu pretstats
foto: Edijs Pālens/LETA
Sestdiena Latvijā gaidāma saulaina.
Sestdien Latvijā gaidāms pilnīgs laikapstākļu pretstats

Sestdien Latvijā skaidrosies debesis un pūtīs auksts ziemeļvējš, prognozē sinoptiķi.

Mākoņaināks laiks saglabāsies Latgalē, kur līdz rītam turpināsies sniegputenis. Dienā vairs nav gaidāmi lieli nokrišņi.

Ziemeļu, ziemeļaustrumu vēja maksimālais ātrums brāzmās samazināsies līdz 8-13 metriem sekundē, naktī Ziemeļkurzemes piekrastē vēl būs brāzmas līdz 19 metriem sekundē.

Gaidāms sniegvilksnis, uz autoceļiem vietām atkārtoti veidosies sniega sanesumi.

Gaisa temperatūra no rīta pazemināsies līdz -9..-14 grādiem, dienā tā pakāpsies līdz -5..-10 grādiem.

Arī Rīgā laiks sestdien skaidrosies, ziemeļu vējš nedaudz putinās sniegu. Gaisa temperatūra -11 grādi no rīta un -8 grādi dienas vidū.

