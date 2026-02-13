Jēkabpils novads sniegputeņa varā.

Jēkabpils novads sniegputeņa varā. FOTO

Elmārs Barkāns

Jauns.lv

Jēkabpils novadu, tāpat kā visu Latviju, piektdien, 13. februārī, pārņēmis sniegputenis. Novada pašvaldība publicējusi foto, kā pilsēta un novads nokļuvis sniega varā

“Šodien lielā Latvijas teritorijas daļā gaidāma stipra un ilgstoša snigšana. Arī Jēkabpils novadā šodien novērojams putenis, kas var pastiprināties dienas gaitā. Redzamība ir ierobežota, un sniegs var veidoties kupenās.

Aicinām autovadītājus un gājējus būt īpaši piesardzīgiem, ievērot drošu distanci, izvēlēties laikapstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu, kā arī rēķināties ar apgrūtinātiem pārvietošanās apstākļiem un sliktu redzamību.

foto: Jēkabpils novada pašvaldība
Ja nepieciešama pagasta ceļa tīrīšana, aicinām vērsties konkrētā pagasta pārvaldē. Ja nepieciešams tīrīt privāto ceļu, šeit zemāk pieejama informācija par pakalpojumu sniedzējiem novada teritorijā: https://www.jekabpils.lv/lv/jaunums/pasvaldiba-noteiktam-iedzivotaju-kategorijam-sniedz-palidzibu-privato-celu-tirisana-no-sniega?fbclid=IwY2xjawP7-WVleHRuA2FlbQIxMABicmlkETB3NGZub3JtT2VVekFwTHdBc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHusvJxSUSBVohjQCcCdNCcxwf4rsMy89PCLT7Kknpxq9VX3vsFE_iMIYspzw_aem_wHWhlribTLVWV374Dz7ffQ,” vēsta Jēkabpils novada dome savā “Facebook” ierakstā.

