Lebrons Džeimss kļūst par visu laiku vecāko NBA spēlētāju, kas sasniedzis "triple double"
Lebrons Džeimss ceturtdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā izcēlās ar "triple double", sekmējot Losandželosas "Lakers" uzvaru savā laukumā pār Dalasas "Mavericks" komandu.
"Lakers" bija pārāki ar 124:104 (36:31, 28:32, 32:19, 28:22), bet Džeimss kļuva par visu laiku vecāko spēlētāju līgā, kurš ticis pie "triple double".
Džeimss izcēlās ar 28 punktiem, 12 rezultatīvām piespēlēm un desmit izcīnītām bumbām zem groziem, zīmīgo divciparu robežu trīs statistikas rādītājos sasniedzot 41 gada un 44 dienu vecumā. Iepriekšējais rekords piederēja Karlam Melounam, kurš ar savu pēdējo "triple double" izcēlās 40 gadu un 127 dienu vecumā. Kopumā Džeimsam šis bija karjeras 123. "triple double", kas ir piektais labākais rādītājs līgas vēsturē.
Uzvarētāju rindās vēl Rui Hačimura guva 21 punktu, bet Ostins Rīvzs atzīmējās ar 18 punktiem. "Mavericks" sastāvā pa 19 punktiem katrs guva Nadži Māršals un Makss Kristijs, bet 18 punktus pievienoja Pols Džemeins Vašingtons. "Lakers" šajā spēlē joprojām nevarēja palīdzēt Luka Dončičs, bet Dalasas komandai bija jāiztiek bez Kūpera Flega.
Rietumu konferences kopvērtējumā "Lakers" ar bilanci 33-21 ieņem piekto pozīciju, bet "Mavericks", kas piedzīvoja devīto neveiksmi pēc kārtas, ar 19 uzvarām un 35 zaudējumiem ir 12. pozīcijā.
Citā ceturtdienas spēlē līgas līdere Oklahomasitijas "Thunder" savā laukumā ar 93:110 (25:30, 30:37, 18:22, 20:21) piekāpās Milvoki "Bucks" komandai. Uzvarētājiem septiņi spēlētāji sasniedza divciparu rādītāju gūtajos punktos, bet rezultatīvākais ar 19+11 bija Usmans Djengs. Mājinieku sastāvā 17 punktus guva Aizeja Džo, bet 16+13 pievienoja Čets Holmgrens.
Abas komandas maču aizvadīja bez savām lielākajām zvaigznēm - Šejs Gildžess-Aleksandrs mājinieku rindās traumas dēļ izlaida jau piekto spēli, bet "Bucks" bez Jaņņa Adetokunbo bija spiesti iztikt jau devīto dueli pēc kārtas.
"Thunder" ar bilanci 42-14 joprojām ir pirmajā vietā Rietumu konferencē, bet "Bucks" ar 23 uzvarām 53 mačos atrodas 12. pozīcijā Austrumu konferencē.