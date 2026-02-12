Profesionāļi pēc 12 gadiem atgriežas vareni: Kanādas NHL zvaigznes "sausā" saplosa Čehiju
Kanādas vīriešu hokeja izlase ceturtdien Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpisko spēļu turnīrā savā pirmajā mačā ar rezultātu 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) pārspēja Čehiju.
Pirmie vārti tika gūti nepilnas sešas minūtes pirms pirmā perioda beigām, kad pēc Keila Makara metiena Maklins Selebrīni mainīja ripas lidojuma virzienu un nogādāja ripu mērķī. Otrā perioda septītajā minūtē kanādiešu aktīvie uzbrukumi realizējās ar Marka Stouna gūtajiem vārtiem, bet trešdaļas turpinājumā čehus pārspēja arī Bo Horvats.
Noslēdzošā perioda astotajā minūtē Neitans Makinons realizēja vairākumu un sešas minūtes vēlāk 5:0 panāca Niks Sazaki.
Trīs vārtu guvumos asistēja Konors Makdeivids, bet pa divām rezultatīvām piespēlēm bija Sidnijam Krosbijam un Tomasam Hārlijam.
Džordans Biningtons Kanādas izlases vārtos atvairīja 26 metienus, bet pretējos vārtos Lukāšs Dostāls tika galā ar 31 no 36 metieniem.
Pirms tam A grupas pirmajā mačā šveicieši ar 4:0 uzvarēja Franciju.
Šodien C grupā plkst. 22.10 spēkiem mērosies Vācija un Dānija, kā arī ASV un Latvija.
Olimpiskajā hokeja turnīrā A grupā spēkosies Kanāda, Čehija, Šveice un Francija, B grupā cīnīsies Somija, Zviedrija, Slovākija un Itālija, savukārt C grupā spēlēs ASV, Vācija, Latvija un Dānija. Izslēgšanas turnīrā piedalīsies visas 12 izlases, labākajām četrām pēc grupu turnīra uzreiz nodrošinot vietu ceturtdaļfinālā.
Pēc 12 gadu pārtraukuma olimpisko spēļu turnīrā piedalās arī Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji.