Patrīcija Eiduka: "Esmu gandarīta par sasniegto un motivēta iet tālāk"
Latvijas distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka ir gandarīta par savu sniegumu Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu desmit kilometru brīvā stila distancē ar atsevišķu startu, sarunā ar Latvijas Olimpisko komiteju (LOK) atzina Eiduka.
Jau ziņots, ka Eiduka ceturtdien Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs izcīnīja 15. vietu desmit kilometru brīvā stila distancē ar atsevišķu startu, bet Kitija Auziņa, Linda Kaparkalēja un Samanta Krampe finišēja ārpus sešdesmitnieka.
Auziņa no čempiones zviedrietes Frīdas Kārlsones atpalika trīs minūtes un 37,4 sekundes, ieņemot 61. vietu, Kaparkalēja ar septiņu minūšu un 4,1 sekundes deficītu ierindojās 94. vietā, bet 101. pozīcijā finišēja Krampe, kura līderei zaudēja astoņas minūtes un 31,5 sekundes. Sacensībās piedalījās 111 slēpotājas, bet finišēja 108 sportistes.
"Trase bija smaga, bet es domāju, ka man viss izdevās. Izdarīju visu, ko varēju, un ar visiem starp gadījumiem un vakardienu, es esmu ļoti priecīga par šodienas rezultātu. Protams, vēl būs svarīgi, kāda būs vieta finišā, bet šobrīd saku, ka esmu apmierināta," teica sportiste, kura vakar treniņā piedzīvoja kritienu.
Eiduka pēc starta sniedza emocionālus komentārus arī Polijas televīzijai, un viņa atklāja, ka emocijas bijušas spēcīgas, pirms pāris gadiem viņai bija poļu treneri.
"Viņi bija tie, kas ienesa mani nākošajā līmenī, viņi parādīja to, ko nozīmē būt profesionālajai sportistei - treniņi, apstākļi, atjaunošanās. Emocijas bija diezgan lielas, jo, ja ne Justīne [Kovaļčuka] un Aleksandrs [Vereteļņijs], tad es nezinu, kāds būtu izvērties mans ceļš profesionālajā sportā," stāstīja Latvijas slēpotāja.
"Tas ir bijis pilns ar ērkšķiem, bet mana labākā īpašība ir nekad nepadoties. Esmu gandarīta par sasniegto un motivēta iet tālāk," viņa piebilda.
Savukārt Auziņa, Kaparkalēja un Krampe sarunā ar LOK atzina, ka trase ir bijusi labāka nekā iepriekš. Auziņa teica, ka ir bijusi "vienkārši izcila diena distanču slēpošanai", kad varēja baudīt slēpojumu un rādīt savu labāko sniegumu.
Sportiste uzsvēra, ka pēc sliktajiem laikapstākļiem un trases stāvokļa iepriekšējā dienā organizatori ir paveikuši lielu darbu un sagatavojuši trasi, lai tā būtu cietāka. Viņa atzina, ka vienmēr kritiski vērtē savu sniegumu un zina, ka var labāk, taču ar startu ir apmierināta.
Arī Kaparkalēja teica, ka trasē ir veicies labi un ir daudz priecīgāka nekā pēc sprinta distances otrdien, un šodienas startā mēģināja nepieļaut sprintā pieļautās kļūdas, kas, viņasprāt, ir izdevies. "Trase bija labāka, nekā bijām gaidījuši," atzina sportiste, piebilstot, ka trase bija ledaināka un cietāka, līdz ar to bija vieglāks slēpojums.
Savukārt Krampe atzina, ka bijis grūts starts, jo neesot fiziski jutusies labi. Viņa stāstīja, ka trešdien treniņos trase bijusi sliktā stāvoklī, daudzas sportistes piedzīvojušas kritienus, taču uz sacensībām tā bijusi labāk sagatavota.
Otrdien Auziņa, Kaparkalēja un Krampe nepārvarēja kvalifikāciju sprintā klasiskajā stilā. Latvijas vadošā distanču slēpotāja Eiduka šajā disciplīnā nestartēja.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.