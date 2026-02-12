Ostapenko Dohas "WTA 1000" turnīrā pārliecinoši sasniedz pusfinālu arī dubultspēlēs, kur gaida līderes
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko duetā ar taivānieti Suveju Sje ceturtduien sasniedza Dohas "WTA 1000" turnīra dubultspēļu sacensību pusfinālu. Ostapenko un Sje, kuras turnīrā izsētas ar trešo numuru, ar 6-1, 6-2 pārspēja slovākieti Terēzu Mihailīkovu un britu tenisisti Olīviju Nikolsu.
Par pusfināla sasniegšanu Ostapenko iekrājusi 390 WTA dubultspēļu ranga punktus.
Pusfinālā Ostapenko un Sje tiksies ar itālietēm Sāru Errāni un Jasmīni Paolīni, kuras izsētas ar pirmo numuru.
Latvijas un Taivānas duets no pirmās kārtas bija brīvs, bet otrajā viņas ar 6-3, 6-3 uzvarēja slovēnieti Andreju Klepaču un polieti Katažinu Piteru.
Iepriekš vienspēļu ceturtdaļfināla mačā Ostapenko, kura WTA rangā ir 24. vietā, ar 7-5, 6-4 pārspēja itālieti Elizabetu Kočareto (WTA 57.).
Pirmā seta ievadā Ostapenko divas reizes uzvarēja pretinieces serves geimos un panāca 3-0, bet vēlāk arī 5-2. Nākamos trīs geimus uzvarēja itāliete, tomēr Latvijas tenisiste seta noslēgumā bija pārāka, uzvarot ar 7-5.
Arī otrā seta sākumā Ostapenko "lauza" pretinieces servi, panākot 3-1 un 4-2, uz ko Kočareto atbildēja ar uzvarētu astoto geimu, kuru ar servi uzsāka Latvijas tenisiste, un panāca 4-4. Jau nākamajā geimā Ostapenko izmantoja breikbumbu, bet spēli noslēdza desmitajā geimā ar pirmo mačbumbu.
Pusfinālā Ostapenko tiksies ar planētas trešo raketi, turnīrā otro numuru saņēmušo "Australian Open" čempioni Jeļenu Ribakinu no Kazahstānas vai turnīra desmito raketi Viktoriju Mboko (WTA 13.) no Kanādas.
Ostapenko ar Kočareto līdz šim bija tikušās vienu reizi - 2024. gada Birmingemas turnīra pirmajā kārtā, kurā divos setos pārāka bija itāliete.
Jau ziņots, ka pirmajā kārtā Ostapenko ar 6-7 (6:8), 6-3, 6-4 uzvarēja krievieti Anastasiju Zaharovu (WTA 105.), bet otrajā ar 6-4, 6-2 pārspēja viņas tautieti Jekaterinu Aleksandrovu, kura ir planētas desmitā rakete un šajā turnīrā bija izsēta ar astoto numuru. Trešās kārtas jeb astotdaļfināla mačā Ostapenko ar 6-3, 6-1 pieveica kolumbieti Kamillu Osorio (WTA 80.).
Kočareto zaudēja šī turnīra kvalifikācijas otrajā kārtā, taču iekļuva pamatturnīrā kā laimīgā zaudētāja. Pirmajās trīs kārtās viņa ar 7-6 (7:4), 6-2 uzvarēja francūzieti Elzu Žakemo (WTA 60.), ar 6-4, 6-2 uzveica planētas piekto raketi un turnīrā ceturto numuru saņēmušo ASV tenisisti Koriju Gofu, kā arī trīs stundu ilgā cīņā ar 7-6 (7:5), 5-7, 6-4 pārspēja amerikānieti Annu Lī (WTA 41.).
Itālijas tenisiste pirmo reizi karjerā iekļuva "Grand Slam" vai "WTA 1000" raudzes turnīra ceturtdaļfinālā. Ostapenko ir divkārtēja Dohas turnīra fināliste vienspēlēs, titulmaču sasniedzot arī pērn, kad atzina amerikānietes Amandas Aņisimovas pārākumu. Fināla sasniegšana Ostapenko deva 650 WTA ranga punktus, kurus neaizstāvot, viņu gaida kritums rangā.
Turnīrs Dohā norisinās cietā seguma kortos.