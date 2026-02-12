Zelenskis nikns: Krievija turpina mūs nogalināt, tās pārstāvji mierīgi piedalās olimpiādē, kamēr mūsējo diskvalificē
Olimpiskajai kustībai vajadzētu apturēt karus, nevis strādāt agresoru interesēs, komentējot Starptautiskā Olimpiskās komitejas (SOK) lēmumu liegt Ukrainas sportistam Vladislavam Heraskevičam piedalīties ziemas olimpisko spēļu vīriešu skeletona sacensībās, paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Viņš platformā "X" norādīja, ka SOK lēmums "pilnīgi noteikti nav par olimpiskajiem principiem, kas balstīti godīgumā un miera atbalstīšanā".
"Sportam nevajadzētu nozīmēt amnēziju," uzsvēra Zelenskis un pateicās Heraskevičam par skaidro nostāju, izvēloties ķiveri, ar kuru tiek pieminēti Krievijas sāktajā karā nogalināti Ukrainas sportisti un treneri.
Ukrainas prezidents arī atgādināja, ka Krievija nepārtraukti pārkāpj olimpiskos principus un izmanto olimpisko spēļu laiku kariem: 2008. gadā tā sāka karu pret Gruziju, 2014. gadā okupēja Ukrainas Krimas pussalu, 2022. gadā sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā.
"Un tagad 2026. gadā, neskatoties uzaicinājumiem ziemas olimpisko spēļu laikā ievērot pamieru, Krievija to pilnībā ignorē, palielina raķešu un dronu triecienus pa mūsu enerģētikas infrastruktūru un mūsu cilvēkiem," pauda Zelenskis.
Viņš paziņoja, ka kopš 2022. gada, kad neilgi pēc Pekinas olimpisko spēļu noslēguma Krievija sāka atkārtoto iebrukumu Ukrainā, ir nogalināti 660 ukraiņu sportisti un treneri.
Zelenskis arī atgādināja, ka neitrālā sportista statusā Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs startē 13 agresorvalstu Krievijas un Baltkrievijas sportisti, "lai gan reālajā dzīvē viņi publiski atbalsta Krievijas agresiju pret Ukrainu un mūsu teritoriju okupāciju. Un viņi ir tie, kuri ir pelnījuši diskvalifikāciju".
"Būt drosmīgam ir vērtīgāk par jebkādu medaļu," paziņoja Ukrainas prezidents, kurš Heraskevičam piešķīra Brīvības ordeni par nesavtīgu kalpošanu Ukrainas tautai, pilsonisko drosmi un patriotismu, aizstāvot brīvības ideālus un demokrātiskās vērtības.
Jau vēstīts, ka neilgi pirms starta ceturtdien SOK nolēma diskvalificēt Heraskeviču, pamatojoties uz Starptautiskās Bobsleja un skeletona federācijas (IBSF) žūrijas lēmumu, ka skeletonista lēmums vilkt ķiveri nogalināto sportistu piemiņai ir "pretrunā ar olimpisko hartu un sportistu izpausmes vadlīnijām". IBSF uzsvēra, ka sportisti apņemas ievērot olimpisko hartu un federācijas sporta noteikumus, taču konkrētus punktus, kas tikuši pārkāpti, nenorādīja.
Olimpiskā harta paredz, ka olimpisko spēļu norises vietās, bāzēs vai citās zonās nav pieļaujama nekāda veida demonstrācijas vai politiska, reliģiska vai rasu propaganda.
SOK lēmums izpelnījies plašu kritiku gan sportistu, gan politiķu vidū.