No 9. līdz 18. martam būs slēgta satiksme Mārupītes gatves posmā
Informējam, ka saistībā ar remontdarbiem, no šī gada 9. līdz 18. martam būs slēgta satiksme Mārupītes gatves posmā.
No 9. līdz 18. martam remontdarbu dēļ satiksme slēgta Mārupītes gatves posmā starp Forstu ielu un Lapiņu dambi. Šajā laikā tiek veikti plānotie inženierkomunikāciju un brauktuves seguma uzlabošanas darbi, tāpēc posmā nebūs iespējama ne caurbraukšana, ne stāvēšana. Lūdzam ņemt vērā, ka satiksmes ierobežojumi būs spēkā visu diennakti.
Aicinām autovadītājus laikus pārplānot maršrutus un ievērot uzstādītos satiksmes organizācijas līdzekļus. Lai izvairītos no sastrēgumiem, iesakām izbraukt agrāk, sekot līdzi satiksmes informācijai navigācijas lietotnēs un ievērot ātruma ierobežojumus un pagaidu ceļazīmes, īpaši krustojumu tuvumā un gājēju zonās.
Pateicamies par sapratni un pacietību – īslaicīgās neērtības būvdarbu laikā ir ieguldījums kopīgajā nākotnē: jaudīgāka infrastruktūra paver jaunas iespējas, bet atvērtāka vide padara Mārupes novadu ērtāku, drošāku un sakoptāku ikvienam. Uzlabojumi paaugstinās drošību gan autovadītājiem, gan gājējiem un velobraucējiem, samazinās brauciena laiku un sniegs noturīgāku ielu segumu ikdienas slodzei un laika apstākļiem.
Apbraukšanai lūdzam izmantot shēmā norādīto maršrutu. Lūdzu, sekojiet arī pagaidu norādēm uz vietas, jo atsevišķās dienās var tikt ieviesti īslaicīgi papildu ierobežojumi tehnikas pārvietošanas dēļ.