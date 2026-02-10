Ukrainas prezidents Zelenskis aizstāv ukraiņu skeletonista žestu uz ķiveres, ko aizliedza SOK
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aizstāvējis Ukrainas skeletonista Vladislava Heraskeviča tiesības olimpisko spēļu sacensībās startēt ar ķiveri, uz kuras attēloti karā nogalinātie ukraiņu sportisti.
Ukrainas delegācijas karognesējs ar šo ķiveri piedalījās treniņu braucienā Kortīnā un plānoja to likt galvā arī olimpiskajās sacensībās. Heraskevičs jau iepriekš solīja, ka olimpiskajās spēlēs vērsīs uzmanību uz Krievijas izvērsto karadarbību Ukrainā.
Taču pirmdien 27 gadus vecais sportists sociālajos tīklos pavēstīja, ka Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) ir aizliegusi viņam treniņu braucienos un sacensībās startēt ar šādu ķiveri. SOK šo lēmumu vēl nav publiski apstiprinājusi. Heraskevičs pauda, ka SOK lēmums viņu ir dziļi sāpinājis, un paziņoja, ka iesniegs oficiālu prasību SOK, lūdzot atļaut viņam startēt ar šādu ķiveri.
4 years ago at the 2022 Olympic Games.— Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) February 10, 2026
Unfortunately, over these years this call for peace has only become even more relevant.
Also over these 4 years, the IOC has changed dramatically. Back then, in that action, they saw a call for peace and did not apply any sanctions against… pic.twitter.com/1w9nvmtIzF
"Es pateicos mūsu izlases karognesējam ziemas olimpiskajās spēlēs Vladislavam Heraskevičam par to, ka viņš atgādināja pasaulei par mūsu cīņas cenu," platformā "X" rakstīja Zelenskis. "Šo patiesību nevar uzskatīt par neērtu, nepiemērotu vai par "politisku demonstrāciju sporta pasākumā". Tas ir atgādinājums visai pasaulei par to, kas ir mūsdienu Krievija," piebilda prezidents.
His helmet bears portraits of our athletes who were killed by Russia. Figure skater Dmytro Sharpar, who was killed in combat near Bakhmut; Yevhen Malyshev, a 19-year-old biathlete killed by the occupiers near Kharkiv; and other Ukrainian athletes whose lives were taken by… https://t.co/IL2tFB786l— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 9, 2026
Olimpiskā harta paredz, ka olimpisko spēļu norises vietās, bāzēs vai citās zonās nav pieļaujama nekāda veida demonstrācijas vai politiska, reliģiska vai rasu propaganda. Ukrainas sporta ministrs Matvijs Bidnijs aģentūrai AFP šomēnes sacīja, ka, saskaņā ar jaunākajiem datiem, Krievija ir nogalinājusi "vairāk nekā 650 sportistu un treneru".