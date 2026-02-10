SOK panākusi "kompromisu" ar ukraiņu skeletonistu Heraskeviču, kurš īpaši pateicas arī prezidentam Rinkēvičam un Dukuru ģimenei
Ukrainas skeletonists Vladislavs Heraskevičs olimpisko spēļu sacensībās nedrīkst startēt ar ķiveri, uz kuras attēloti Krievijas agresijas karā nogalinātie ukraiņu sportisti, taču viņš drīkst sacensībās aplikt melnu rokas apsēju, otrdien paziņoja Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK).
SOK norādīja, ka tādējādi tiek panākts kompromiss. "Domāju, ka esam mēģinājuši uz viņa vēlmi reaģēt ar līdzcietību un sapratni," par Heraskeviču, kurš ķiveri ar nogalināto ukraiņu sportistu attēliem izmantoja treniņbraucienos, teica SOK pārstāvis Marks Adamss.
"Uzskatām, ka tas šajā situācijā ir labs kompromiss," Adamss sacīja, uzsverot, ka Heraskeviča viedoklis ir redzams gan sportista sociālo tīklu kontos, gan treniņos. SOK neierobežo sportista izteikšanās brīvību preses konferencēs, pēc sacensībām un citviet, uzsvēra Adamss.
Heraskevičs, kurš bija Ukrainas delegācijas karognesējs olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā, jau iepriekš solīja, ka olimpiskajās spēlēs vērsīs uzmanību uz Krievijas izvērsto karadarbību Ukrainā.
Taču pirmdien 27 gadus vecais sportists sociālajos tīklos pavēstīja, ka SOK ir aizliegusi viņam treniņbraucienos un sacensībās startēt ar šādu ķiveri, jo SOK vērtējumā tā pārkāpj aizliegumu paust politiskus vēstījumus olimpisko spēļu laikā.
Heraskevičam, kurš pērn pasaules čempionātā bija ceturtajā vietā un tiek uzskatīts par iespējamu pretendentu uz olimpisko medaļu, otrdien un trešdien ir paredzēti treniņbraucieni, bet pirmais starts sacensībās plānots ceturtdien.
Pagaidām nav skaidrs, vai skeletonists izmantos iespēju aplikt melnu rokas apsēju. SOK arī norādīja, ka agrāk tā ir aizliegusi tādus apsējus, taču Heraskeviča gadījumā ir gatava pieļaut izņēmumu. SOK lēmums nenozīmē, ka visi sportisti var valkāt tādus apsējus, un, ja Heraskevičs izvēlas to darīt, tajā nevar iekļaut nekādu tekstu, paskaidroja Adamss.
Heraskevičs atzina, ka nesaprot, kā "ķivere var kādu aizskart. Tā ir veltījums sportistiem, un daži no viņiem bija Jaunatnes olimpisko spēļu medaļnieki. Tas nozīmē, ka viņi ir daļa no olimpiskās ģimenes".
Uz ķiveres ir daiļslidotāja Dmitro Šarpara, boksera Pavlo Iščenko, hokejista Oleksija Loginova un citu sportistu attēli. Kā teica Heraskevičs, daļa no viņiem tika nogalināti frontē, un vismaz viens tika nogalināts, kad mēģināja piegādāt palīdzību citiem ukraiņiem.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sociālajos tīklos pateicās Heraskevičam par to, ka "atgādināja pasaulei par mūsu cīņas cenu".
"Šo patiesību nevar uzskatīt par neērtu, nepiemērotu vai par "politisku demonstrāciju sporta pasākumā". Tas ir atgādinājums visai pasaulei par to, kas ir mūsdienu Krievija," piebilda prezidents.
Arī Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs sociālajos tīklos publicēja fotogrāfijas ar Heraskeviča ķiveri, uz ko ukraiņu skeletonists platformā "X" pateicās Latvijas tautai par atbalstu.
"Vēlos arī atgādināt, ka Ukrainas skeletona ceļš sākās tieši Latvijā, pateicoties Dukuru ģimenes atbalstam. Paldies par visu!" latviski rakstīja Heraskevičs.
