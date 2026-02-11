Šteinberga 10 punkti palīdz “Baxi” noslēgt Eirokausa pamatturnīru ar pārliecinošu uzvaru
Latvijas basketbolists Mārcis Šteinbergs trešdien guva desmit punktus ULEB Eirokausa pamatturnīra pēdējā mačā un palīdzēja Manrezas "Baxi" komandai izcīnīt uzvaru.
"Baxi" viesos ar rezultātu 116:94 (31:33, 30:21, 32:23, 23:17) pārspēja Hamburgas "Towers".
Šteinbergs šajā spēlē laukumā pavadīja 21 minūti un 18 sekundes, grozā raidīja abus divus divpunktu metienus un divus no septiņiem tālmetieniem, izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, atdeva divas rezultatīvas piespēles, vienreiz kļūdījās, četrreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja vienu piezīmi un iekrāja sešus efektivitātes koeficienta punktus.
Uzvarētājiem ar 24 punktiem rezultatīvākais bija Agustīns Ubals, bet pretiniekiem 22 punktus guva Devons Denielss.
Citā spēlē Kārlis Šiliņš guva trīs punktus, bet Rihards Lomažs nebija pieteikumā, Klaipēdas "Neptūnas" vienībai, kas jau iepriekš bija zaudējusi cerības spēlēt izslēgšanas turnīrā, mājās ar rezultātu 86:91 (21:30, 24:20, 22:20, 19:21) zaudējot Stambulas "Bahcesehir College" komandai.
Šiliņš 18 minūtēs un 55 sekundēs grozā raidīja vienu no pieciem divpunktu metieniem un vienīgo soda metienu, izpildīja vienu neprecīzu tālmetienu, izcīnīja divas atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, vienreiz kļūdījās, bloķēja vienu metienu, vienreiz pārkāpa noteikumus un izprovocēja vienu piezīmi.
Klaipēdas komandā 20 punktus guva Mindaugs Girdžūns, bet Stambulas vienībā 23 punkti un desmit bumbas zem groziem bija Taileram Kavano.
A grupā desmit komandu konkurencē "Baxi" ar 11 uzvarām 18 spēlēs bija piektā, "Neptūnas" ar septiņām uzvarām ieņēma astoto vietu, bet Ainara Bagatska vadītā Vroclavas "Slask" uzvarēja piecos mačos un bija devītajā pozīcijā.
Komandas ir sadalītas divās grupās pa desmit komandām. "Play-off" sasniedz katras grupas sešas labākās komandas. Pirmās un otrās vietas ieguvējas uzreiz nodrošina vietu ceturtdaļfinālā, bet pārējās vienības vispirms aizvada astotdaļfināla mačus.
Pērn Eirokausā uzvarēja Telavivas "Hapoel" no Izraēlas, kas finālsērijā ar 2-0 pārspēja Spānijas vienību "Gran Canaria" un ieguva tiesības spēlēt ULEB spēcīgākajā turnīrā Eirolīgā.