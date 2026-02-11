“Ogre” uzvar saspringtā mačā, "VEF Rīga" basketbolisti svin panākumu izbraukumā
"Ogre" trešdien "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā (LIBL) pārspēja "Liepāju", bet citā spēlē "VEF Rīga" uzveica Pērnavas "Transcom", kas ir ogrēniešu tiešā konkurente par vietu izslēgšanas turnīrā.
Ogrēnieši viesos uzvarēja ar rezultātu 83:80 (21:18, 25:22, 18:20, 19:20).
Uzvarētājiem ar 25 punktiem un 14 atlēkušajām bumbām izcēlās Kristaps Dārgais, 20 punktus guva un sešas atlēkušās bumbas izcīnīja Guntis Sīpoliņš, bet 17 punkti un septiņas bumbas zem groziem bija Džastinam Ndžokam-Todžarem.
Mājiniekiem 19 punktus guva Ksavjers Dasels, kurš astoņas sekundes pirms pamatlaika beigām ar tālmetienu panāca 80:81, taču turpinājumā liepājnieki vairs neatspēlējās. Iļja Kurucs guva 13 punktus un izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, Kristians Feiebergs šajos statistikas rādītājos iekrāja 10+6, bet Emīls Krūmiņš guva 11 punktus un atdeva sešas rezultatīvas piespēles.
"Ogre" ar 11 uzvarām 22 spēlēs ir astotā, ar pērnaviešiem cīnoties par pēdējo ceļazīmi uz izslēgšanas turnīru. "Liepāja" ar četrām uzvarām 21 mačā ieņem 11. vietu un zaudējusi cerības iekļūt izslēgšanas turnīrā.
"VEF Rīga" izbraukuma spēlē Pērnavā uzvarēja ar rezultātu 72:62 (24:15, 18:18, 17:16, 13:13).
Rīdziniekiem 21 punktu guva un deviņas atlēkušās bumbas izcīnīja Toni Ročaks, 19 punkti bija Kērtisam Holisam, bet sešiem punktiem desmit atlēkušās bumbas pievienoja Rodrigo Būmeisters.
Mājiniekiem 18 punktus guva un 11 bumbas zem groziem izcīnīja Jusufs Mohameds.
"VEF Rīga" ar 17 uzvarām 21 spēlē ir vicelīdere, savukārt Pērnavas komanda uzvarējusi desmit no 23 spēlēm un ir devītajā pozīcijā, tieši aiz ogrēniešiem.
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlē divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".