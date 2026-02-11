Slovākijas hokejisti olimpisko turnīru sāk ar uzvaru pār somiem, itāļi izrāda cienīgu pretestību zvaigžņotajiem zviedriem
Slovākijas vīriešu hokeja izlase trešdien Milānā olimpisko spēļu turnīra pirmajā mačā ar rezultātu 4:1 (1:0, 0:1, 3:0) pārspēja Somiju. Citā spēlē Zviedrija ar 5:2 apspēlēja mājinieci Itāliju.
Slovāki uzvarēja somus, spītējot pretinieku ievērojami labākai metienu attiecībai - 40:25.
Olimpisko spēļu vīriešu hokeja turnīra pirmos vārtus guva Jurajs Slafkovskis, kurš astotajā minūtē pārtvēra ripu uzbrukuma zonā un pēc pretinieku apspēlēšanas meta ripu tīklā. Otrā perioda piektajā minūtē Ēli Tolvanens panāca 1:1, izmantojot pārspēku pie vārtiem, kas radās, slovākiem nepaspējot atgriezties pilnā sastāvā pēc noraidījuma.
Trešā perioda astotajā minūtē Dalibors Dvorskis pēc paša uzvarētā iemetiena uzbrukuma turpinājumā panāca 2:1 slovāku labā, bet trešadaļas vidū vairākumu realizēja Slafkovskis. Divas minūtes un 21 sekundi pirms pamatlaika beigām ripu tukšos vārtos meta Adams Ružička, piespēli atdodot arī Slafkovskim. Slovākijas izlases vārtus sargāja Samuels Hlavajs, bet pretējos vārtos strādāja Jūse Saross.
Citā spēlē Zviedrijas vīriešu hokeja izlase trešdien olimpisko spēļu turnīra pirmajā mačā ar rezultātu 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) pārspēja Itāliju, kas, atšķirībā no pārējām valstsvienībām, startē bez Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētājiem.
Mača piektajā minūtē zviedru vārtsargs Filips Gustavsons izgājienā pazaudēja nūju un viņu pārspēja Luka Frigo, kurš izvirzīja vadībā olimpisko spēļu saimniekus. Pirmā perioda vidū Gabriels Landeskūgs realizēja vairākumu, bet divas minūtes pirms došanās pārtraukumā Gustavs Forslings ar spēcīgu metienu pārspēja Zviedrijā spēlējošo itāļu vārtsargu Damjanu Klāru.Otrā perioda sākumā itāļi pārsteidza zviedrus, un Mets Bredlijs izlīdzināja rezultātu, bet trešdaļas otrajā pusē zviedriem vadību atguva Viljams Nīlanders.
Trešajā trešdaļā Klāra pēc sadursmes ar Ēliasu Petešonu traumas dēļ nevarēja turpināt spēli, un pēc 46 metienu atvairīšanas devās malā. Itālijas izlases vārtos stājās Dāvide Fadāni. Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas nepilnas piecas minūtes Fadāni pārspēja Mika Zibanejads, bet pēc divām minūtēm ripu tukšos vārtos raidīja Viktors Hedmans. Trīs vārtu guvumos asistēja Rasmuss Dalīns. Zviedrijas hokejistiem šajā mačā bija ievērojami vairāk metienu pa vārtiem - 60:22.
Olimpiskajā hokeja turnīrā A grupā spēkosies Kanāda, Čehija, Šveice un Francija, B grupā cīnīsies Somija, Zviedrija, Slovākija un Itālija, savukārt C grupā spēlēs ASV, Vācija, Latvija un Dānija. Izslēgšanas turnīrā piedalīsies visas 12 izlases, labākajām četrām pēc grupu turnīra uzreiz nodrošinot vietu ceturtdaļfinālā.
Pēc 12 gadu pārtraukuma olimpisko spēļu turnīrā piedalās arī Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji.