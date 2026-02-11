Latvijas sieviešu divnieks olimpisko spēļu debijā pēc pirmā brauciena uzreiz aiz pjedestāla
Kitija Bogdanova ar Martu Robežnieci debitē olimpiskajās spēlēs.
Latvijas sieviešu divnieks olimpisko spēļu debijā pēc pirmā brauciena uzreiz aiz pjedestāla

Kortīnā 11. februārī kamaniņu sportā sacensības uzsāka aizvadīt divnieki. Sievietēm pirmajā braucienā latvietes Marta Robežniece/Kitija Bogdanova uzrādīja ceturto labāko rezultātu, taču līdz labāko trijniekam ir patālu. Otrais brauciens plkst. 19:50.

Sieviešu divnieku ekipāžu sacensības ziemas olimpiskajās spēlēs norit pirmo reizi. Kvalificējušās 11 ekipāžas no tikpat valstīm jeb pa vienai no katras. 

Marta Robežniece/Kitija Bogdanova trasē devās ar ceturto starta numuru. Startā sportistes uzrādīja 3,925 sekundes, trasē pieļāva pāris kļūdas un beigās ieņēma ceturto vietu braucienā. Labāko trijnieks gan ir attālinājies - līdz bronzai latvietēm 0,300 sekundes.

Cīņa par vietām trijniekā būs sīva. Pēc pirmā brauciena līderes ir mājinieces Andrea Vetere/Mariona Oberhofere, kuras pirmo braucienu veica 53,102 sekundēs, uzraujot starta rekordu (3,911 sekundes). 

Otrajā vietā, no līderēm atpaliekot tikai par 0,022 sekundēm, ir vācietes Dajana Eitbergere/Magdalena Matšina, bet par 0,091 sekundēm atpaliek austrietes un Pasaules kausa kopvērtējuma līderes no Austrijas - Selīna Egle/Lāra Kipa. 

Robežnieces/Bogdanovas ceturtā vieta ir samērā stabila. Par to var sanākt cīņa ar amerikānietēm Ševonu Forganu/Sofiju Kirbiju, bet pārējās konkurentes atpaliek ievērojami. Jau nedaudz pirms plkst. 20:00 gaidāms otrais brauciens. 

