Latvijas sieviešu divnieks olimpisko spēļu debijā pēc pirmā brauciena uzreiz aiz pjedestāla
Kortīnā 11. februārī kamaniņu sportā sacensības uzsāka aizvadīt divnieki. Sievietēm pirmajā braucienā latvietes Marta Robežniece/Kitija Bogdanova uzrādīja ceturto labāko rezultātu, taču līdz labāko trijniekam ir patālu. Otrais brauciens plkst. 19:50.
Sieviešu divnieku ekipāžu sacensības ziemas olimpiskajās spēlēs norit pirmo reizi. Kvalificējušās 11 ekipāžas no tikpat valstīm jeb pa vienai no katras.
Marta Robežniece/Kitija Bogdanova trasē devās ar ceturto starta numuru. Startā sportistes uzrādīja 3,925 sekundes, trasē pieļāva pāris kļūdas un beigās ieņēma ceturto vietu braucienā. Labāko trijnieks gan ir attālinājies - līdz bronzai latvietēm 0,300 sekundes.
Cīņa par vietām trijniekā būs sīva. Pēc pirmā brauciena līderes ir mājinieces Andrea Vetere/Mariona Oberhofere, kuras pirmo braucienu veica 53,102 sekundēs, uzraujot starta rekordu (3,911 sekundes).
Otrajā vietā, no līderēm atpaliekot tikai par 0,022 sekundēm, ir vācietes Dajana Eitbergere/Magdalena Matšina, bet par 0,091 sekundēm atpaliek austrietes un Pasaules kausa kopvērtējuma līderes no Austrijas - Selīna Egle/Lāra Kipa.
Robežnieces/Bogdanovas ceturtā vieta ir samērā stabila. Par to var sanākt cīņa ar amerikānietēm Ševonu Forganu/Sofiju Kirbiju, bet pārējās konkurentes atpaliek ievērojami. Jau nedaudz pirms plkst. 20:00 gaidāms otrais brauciens.