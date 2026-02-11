Vembanjama ar grandiozu sniegumu pirmajā puslaikā saplosa "Lakers"
Viktors Vembanjama otrdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē guva 40 punktus, palīdzot Sanantonio "Spurs" viesos pārliecinoši pārspēt Losandželosas "Lakers" komandu.
"Lakers", kurai nepalīdzēja vairāki līderi, Lebronu Džeimsu un Luku Dončiču ieskaitot, savā laukumā zaudēja ar 108:136 (30:47, 25:37, 26:31, 27:21).
Vembanjama 37 no saviem 40 punktiem guva jau pirmajā puslaikā (25 iemesti pirmajās astoņās minūtēs), esot rezultatīvākais "Spurs" spēlētājs šajā gadsimtā pirmajās divās ceturtdaļās. Mača otrajā pusē francūzis laukumā pavadīja mazāk par astoņām minūtēm. Vembanjamas kontā arī 12 atlēkušās bumbas zem groziem, divas pārtvertas bumbas un bloķēts metiens, bet ar 16 punktiem otrs rezultatīvākais "Spurs" rindās bija Kārters Braients.
"Lakers" sastāvā, kurā nebija Dončiča, Džeimsa, Ostina Rīvza un Markusa Smārta, pa 14 punktiem guva Drū Timms un Lūks Kenards, bet 13 punktus pievienoja Džeksons Heiss. "Spurs" sastāvā šajā mačā iegurņa traumu guva pagājušās sezonas NBA labākais debitants Stefons Kāsls.
"Spurs" izcīnīja piekto uzvaru pēc kārtas un ar bilanci 37-16 Rietumu konferencē ieņem otro pozīciju, atpaliekot tikai no čempionvienības Oklahomasitijas "Thunder", kuras rēķinā ir 41 uzvara 54 spēlēs, kamēr "Lakers" ar bilanci 32-21 ir piektie.
Citā otrdienas spēlē Ņujorkas "Knicks" savā laukumā sīvā cīņā ar 134:137 (33:32, 36:31, 24:31, 31:30, 10:13) pagarinājumā piekāpās Indiānas "Pacers" basketbolistiem. Vadība šajā mačā mainījās 39 reizes, tomēr papildlaikā pārāki izrādījās "Pacers", kuri pieliktā laika sākumā guva astoņus punktus pēc kārtas.
Astoņi "Pacers" spēlētāji gūtajos punktos sasniedza divciparu skaitli, bet rezultatīvākais ar 30 punktiem bija Paskāls Siakams, kamēr Endrū Nembhards pievienoja 24 punktus un desmit rezultatīvas piespēles. Mājiniekus no zaudējuma neglāba Džeilena Bransona 40 gūtie punkti, bet pa 22 punktiem sakrāja Mikals Bridžess un Karls Entonijs Taunss, kura rēķinā arī 14 atlēkušās bumbas.
"Knicks" ar 34 uzvarām 54 spēlēs Austrumu konferencē ieņem trešo pozīciju, bet "Pacers" ar bilanci 14-40 ir pēdējā, 15. vietā.