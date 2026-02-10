Krūzbergs norāda uz lielo konkurentu riskēšanu, Bērziņš slidojuma laikā mainījis taktiku
Pēc iekļūšanas 2026. gada ziemas olimpisko spēļu šorttreka 1000 metru sacensību ceturtdaļfinālā komentārus sniedza Reinis Bērziņš un Roberts Krūzbergs.
Jau ziņots, ka Bērziņš Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu 1000 metru priekšsacīkšu slidojumā ieņēma otro vietu un kvalificējās ceturtdaļfinālam. Tas gaidāms ceturtdien, 12. februāra, vakarā.
Bērziņš maina taktiku
"Slidojums nesanāca pēc mana oriģinālā plāna. Galvā biju uztaisījis plānu. Cerēju, ka skrējiens sāksies ātrāk, temps nebija tik liels, un man skrējiena laikā bija jāpamaina stratēģija," stāstīja Bērziņš.
"Mēģināju tikt uz priekšu pirms sākas ātrums, bet tas neizdevās. Pēc tam vēlreiz bija jāmaina taktika. Izdomāju, ka gaidīšu momentu, kad trešais mēģinās apdzīt otro. Līdz tam brīdim mēģināju nomierināties un uzņemt ātrumu pa ārējo malu. Viss salikās pa plauktiņiem, un, kad konkurentiem sanāca kontakts, es izmantoju to brīdi pa iekšmalu," skaidroja šorttreksists.
Bērziņš savā slidojumā finišēja otrais pēc nīderlandieša Jensa van't Vouta, ar kuru viņš ikdienā aizvada kopā treniņus. Latvietis izcēla, ka arī tas palīdzējis sasniegt ceturtdaļfinālu. "Mēs ar viņu katru dienu trenējamies kopā. Es teiktu, ka viņš ir viens no labākajiem pasaulē šobrīd, un zināju, ka viņš būs spējīgs "novilkt" skrējienu. Viņš arī man pateica pēc tam, ka pamanīja mani un mēģināja ņemt plašas trajektorijas, lai es varētu tikt līdzi. Noteikti tas, ka ikdienā ar viņu trenējos arī palīdzēja," stāstīja Bērziņš.
Ceturtdaļfināla slidojumi 1000 metru distancē tiks aizvadīti vien ceturtdien, un Bērziņš norādīja, ka šorttrekā parasti nav brīvdienas starp sacensību dienām. "Šīs sacensības ir nedaudz citādākas. Mums nekad sacensību dienām nav pauzes pa vidu, līdz ar to būs jāizdomā kā atpūsties un nomierināt nervus, un nedaudz vairāk kā pēc dienas būt atpakaļ uz slidām," viņš piebilda.
Krūzbergs uzlabos slidas
"Slidojums bija neforšs, netīrs, bet kā jau olimpiskajās spēlēs - visi grib tikt tālāk un riskē. Noteikti šādās sadursmēs tiek pazaudēts ātrums, arī ar Ķīnas sportistu uz finiša līnijas. Mēs jau katrs gribam tikt tālāk un darām visu, ko varam, tāpēc šie kontakti arī ir. Nākamajās kārtās būs vēl vairāk kontaktu, tāpēc jāsāk pie tā pierast," teica Latvijas sportists.
Krūzbergs norādīja, ka gadījumā, ja neņemtu vērā kontaktus ar konkurentiem, tad viņš, iespējams, būtu apmierināts ar savu sniegumu slidojumā. "Kad amerikānis aizgāja garām, man bija neliela atstarpe līdz viņam, un es gaidīju, kad varēšu uztaisīt šo apdzīšanu. Manevru veicu, bet nākošais līkums nebija īsti stabils. Kad veic apdzīšanu, tu arī nedaudz pazaudē ātrumu, jo izmainās trajektorija, slido pa šaurāku līniju, kurā ir vislielākais spiediens. Grūti pateikt, kā būtu bez kontaktiem, bet ir, kā ir, esmu ticis uz nākamo kārtu," skaidroja šorttrekists.
Ceturtdaļfināla slidojumi 1000 metru distancē tiks aizvadīti vien ceturtdien, un Krūzbergs plāno brīvo dienu izmantot, lai nedaudz pielāgotu slidas. "Rītdien nedaudz pamainīšu slidai locījumu, jo šķiet, ka ir nedaudz par mazu 1000 un 1500 metru distancēm. Tā kā šīs apdzīšanas ir jāveic daudz, tad es domāju, ka nedaudz pielabošu slidas un patestēšu," piebilda sportists.