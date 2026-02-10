"Warriors" bez Porziņģa izrauj uzvaru pār "Grizzlies"
Uzvaru Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē pirmdien izcīnīja latvieša Kristapa Porziņģa pārstāvētā Goldensteitas "Warriors" komanda, kas savā laukumā pārspēja Memfisas "Grizzlies" vienību.
"Warriors" pēdējās ceturtdaļas laikā atradās iedzinējos ar 15 punktu deficītu, tomēr spēja to sadeldēt un izcīnīt uzvaru ar 114:113 (32:32, 25:33, 28:33, 29:15).
Porziņģis vēl nedebitēja Goldensteitas kluba rindās, un viņa došanās laukumā plānota tikai pēc NBA Visu zvaigžņu spēles.
Mājiniekiem nepalīdzēja arī Stefens un Sets Kariji, kā arī Džimijs Batlers, kuram šī sezona labās kājas ceļgala traumas dēļ ir beigusies. "Grizzlies" jau desmito spēli pēc kārtas bija jāiztiek bez savainotā Dža Moranta.
"Warriors" lieliski nospēlēja aizsardzībā mača izskaņā, neļaujot viesiem gūt punktus noslēdzošajās četrās minūtēs. Mājinieki guva spēles pēdējos 11 punktus un izrāva uzvaru.
Goldensteitas kluba sastāvā septiņi spēlētāji sasniedza divciparu skaitli gūtajos punktos. Rezultatīvākais ar 17 punktiem bija Pets Spensers, bet pa 16 punktiem katrs sakrāja Als Horfords, Giļerme Karvalju du Santušs un Brendins Podziemskis, kamēr 15 punktus guva Mozess Mūdijs.
"Grizzlies" rindās 19 punktus guva Tajs Džeroms, bet 17 punktus pievienoja Džamai Mašaks.
"Warriors" ar bilanci 28-25 atrodas astotajā pozīcijā Rietumu konferencē un pēdējo maču pirms NBA "All Star" pauzes agrā ceturtdienas rītā pēc Latvijas laika, kad savā laukumā tiksies ar Sanantonio "Spurs" basketbolistiem.