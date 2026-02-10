Tramps draud bloķēt jaunā ASV un Kanādas tilta atklāšanu
ASV prezidents Donalds Tramps draudējis bloķēt jaunā ASV un Kanādas tilta atklāšanu, pārmetot Kanādas valdībai taisnīguma un cieņas trūkumu.
"Es neļaušu atklāt šo tiltu, kamēr Savienotās Valstis nesaņems pilnu kompensāciju par visu, ko mēs viņiem esam devuši, kā arī, kas ir svarīgi, kamēr Kanāda neizturēsies pret Savienotajām Valstīm godīgi un ar cieņu, ko esam pelnījuši," pirmdien savā platformā "Truth Social" pavēstīja Tramps.
Viņš arī pieprasīja, lai vismaz 50% no Gordija Hova starptautiskā tilta pār Detroitas upi piederētu ASV, piebilstot, ka sarunas par to tiks sāktas nekavējoties.
Tilts savieno Vindzoru Kanādas Ontārio provincē ar Detroitu ASV Mičiganas štatā, un tas paredzēts autosatiksmei, kas būs regulēta sešās joslās, kā arī gājējiem un velosipēdistiem. Tiltu plānots atklāt šogad, un Kanādas amatpersonas norādījušas, ka tas veicinās tirdzniecību starp kaimiņvalstīm.
Tramps kritizējis Kanādu par to, ka tā tilta būvniecībā neizmanto ASV ražojumus, piemēram, tēraudu. ASV prezidents vairākkārt paudis vēlmi padarīt Kanādu par 51. ASV štatu un nesen draudēja piemērot Kanādai 100% muitas tarifu visām precēm, ja tā noslēgs tirdzniecības līgumu ar Ķīnu.