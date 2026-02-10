Kanje Vests un Bjanka Censori.
Bjanka Censori beidzot pārtrauc klusēt un atklāj visu par Kanji Vestu. Arī to, vai viņš spiež sievu iziet ielās puskailai
Bjanka Censori pirmo reizi atklāti runājusi par Kanjes Vesta antisemītiskajiem izteikumiem, seksuālās uzmākšanās tiesas prāvām un bažām par iespējamu kontroli laulībā, pastāstot, kā šīs attiecības ietekmējušas viņas mentālo veselību.
Bjanka Censori atklāti pastāstījusi par dzīvi kopā ar Kanji Vestu, norādot, cik smagi mūziķa publiskās emocionālās krīzes ietekmējušas viņas mentālo veselību.
31 gadu vecā arhitekte ar 48 gadus veco Kanji apprecējās 2022. gadā, taču līdz šim bija izvēlējusies klusēt par neskaitāmajiem skandāliem, kuros bijis iesaistīts reperis. Tagad Bjanka beidzot ir pārtraukusi klusēšanu, runājot gan par viņa antisemītiskajiem izteikumiem un bijušo darbinieku iesniegtajām seksuālās uzmākšanās prasībām, gan arī par baumām, ka viņš liek viņai valkāt īpaši atklātus tērpus.