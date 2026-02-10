Ogres "Titānika" varonim nāksies pavadīt laiku aiz restēm
Latvijas Republikas prokuratūra lēmusi, ka ogrēnietim, kas 2025. gada 16. jūnijā iestūrēja savu "BMW" Daugavā, nāksies pavadīt kādu laiciņu aiz restēm.
16. jūnija vakarā, ap plkst. 20.21 ogrēniešus pārsteidza neparasts skats - Ogrē, vietā, kur Ogres upe ietek Daugavā, upē bija iebraucis "BMW" spēkrats. Ierodoties notikuma vietā, glābēji konstatēja, ka vieglā automašīna atrodas ūdenī, paprāvu gabaliņu no krasta, bet uz tās jumta atrodas kāds vīrietis.
Glābēji viņu no ūdens ar laivas palīdzību izvilka, bet sieviete pirms glābēju ierašanās bija paspējusi nokļūt krastā pašas spēkiem. Savādākais ir tas, ka aculiecinieku iemūžinātie video liecina, ka vīrietis upē iebrauca tīšām, neskatoties uz līdzcilvēku mēģinājumiem viņu no tā atrunāt. Pirms iebraukšanas ūdenī automašīna rupji pārkāpa ceļu satiksmes noteikumus un brauca pa gājēju celiņu.
Lieki piebilst, ka negadījums piesaistīja lielu skaitu ziņkārīgo, kas pulcējās krastā, lai novērotu seku likvidēšanu. Turklāt interneta asprāši notikumam deva kādu visnotaļ zīmīgu nosaukumu - tā tika nodēvēta par Ogres "Titānika" lietu.
Pēc notikušā "Džeks Dausons" tika nogādāts uz slimnīcu, kur ārsti apstiprināja to, ka vīriešu asinīs jaušama narkotiku klātbūtne. Kā norāda "Degpunktā", par notikušo sākās ilgstošs kriminālprocess, tālāk jau tiesvedība un nu pēc vairāk nekā pusgada Zemgales tiesa ir pabeigusi savu darbu.
Apsūdzības prokuratūra virzīja par sekojošiem pārkāpumiem: par automašīnas vadīšanu bez atbilstošas kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām un narkotisko vielu ietekmē. Kā arī par to, ka vīrietis neatļauti iegādājās un glabāja psihotropo vielu bez nolūka to realizēt.
Latvijas Republikas prokuratūras pārstāve Ieva Šomina raidījumam "Degpunktā" norāda, ka apsūdzētais ar prokuroru nonāca pie vienošanās – savu vainu atzīst un pieņem attiecīgu soda mēru. Prokuratūras pārstāve norāda, ka tas ir sekojošs: “Brīvības atņemšanu uz trīs mēnešiem un 10 dienām, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem. Tāpat tiesa lēma no apsūdzētā valsts labā piedzīt transportlīdzekļa pilnu vērtību 6500 eiro apmērā.”