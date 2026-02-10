Analītiķis Austris Šmits par slēptajām reklāmām, populismu un vājām vietām demokrātijā
Uzvedības ekonomikas analītiķis Austris Šmits, kurš pēta politiskos procesus sabiedrībā, norāda, ka mūsdienu ģeopolitiskā situācija izgaismojusi vairākas vājās vietas demokrātijā, ko aktīvi izmanto populistiskie politiskie spēki. "Viņi dezinformāciju pasniedz kā viedokļa brīvību, un šos cilvēkus ir ļoti grūti saukt pie atbildības," norāda Šmits.
Analītiķis nenoliedz, ka demokrātija no cilvēciskā aspekta viņam šķiet labākā valsts pārvaldības forma, jo tikai ar to iespējams nodrošināt iedzīvotāju brīvību un līdztiesību. Tomēr principi, kas paredzēti, lai aizstāvētu pilsoniskās brīvības, viņaprāt, mūsdienās tiek izmantoti ļaunprātīgi, lai manipulētu ar cilvēkiem un izvairītos no personīgās atbildības.
"Mūsdienās, lai kļūtu par politiķi, nav jābūt kompetentam, ir jābūt populāram," pauž Austris. "Un, lai tāds kļūtu, nav nepieciešami racionāli argumenti vai idejas."
"Tā vietā daudzi politiķi apzināti meklē nišas jeb tēmas, kas cilvēkus satrauc, pārliecina viņus, ka runā ar šiem cilvēkiem vienā valodā, un pēc tam cenšas viņus satricināt un sacelt troksni, lai vairotu savu popularitāti. Šie politiķi pakāpjas uz otra pleciem, pozicionējot sevi kā cīnītājus pret pašu izgaismotu problēmu, kas nereti nemaz nepastāv."