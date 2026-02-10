FOTO: krāšņā pirmizrādē izskan Raimonda Paula un Alfrēda Krūkļa jubilejām veltītais koncertuzvedums “Sens tik sens ir tas stāsts”
Kā veltījums Raimonda Paula un Alfrēda Krūkļa jubilejām tapis koncertuzvedums “Sens tik sens ir tas stāsts”, kas pirmdien, 9. februārī Rīgā, VEF kultūras pilī piedzīvoja savu pirmizrādi, pulcējot skatītājus emocionālā un muzikāli bagātā ceļojumā latviešu estrādes zelta fondā.
Pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados aizsākās stāsts, kas kļuva par vienu no spilgtākajām lappusēm latviešu estrādes mūzikas vēsturē - komponista Raimonda Paula melodijas sastapās ar dzejnieka Alfrēda Krūkļa patieso, mazliet sentimentālo un dziļi latvisko dzeju. Šī radošā savienība radīja dziesmas, kas uzrunājušas vairākas paaudzes un joprojām skan ar nemainīgu emocionālu spēku. “Mežrozīte”, “Dziesma nenosalst”, “Mēs tikāmies martā”, “Tev mana labā”, “Nepārmet man”, “Mirdzošais gliemežvāks”, “Varbūt”, “Savāda vasara”, “Teic, kur zeme tā”, “Kādēļ man dziedāt svešu dziesmu”– šajās melodijās ierakstīts latviskais kods, kas joprojām dzīvo mūsu atmiņās un sirdīs.
Koncertuzveduma "Sens tik sens ir tas stāsts" pirmizrāde VEF kultūras pilī 2026. gada februārī
“Man šis koncertuzvedums ir kā atmiņu valoda, kā saruna ar mūsu pašu saknēm. Šīs dziesmas ne tikai dzīvo ārpus laika – tās dzīvo cilvēkos. Pirmizrādes vakarā bija sajūta, ka skatītāji un mākslinieki ir vienā elpā – šis stāsts mūs visus savieno”, uzsver viena no koncerta dalībniecēm - aktrise Dita Lūriņa-Egliena. Kopā ar viņu uz skatuves dzejā un mūzikā satiekas Gundars Grasbergs, Aija Vītoliņa, Dainis Skutelis, Rīgas Doma kora skolas gospeļkora grupa un džeza trio – Matīss Žilinskis, Artis Orubs un Andris Grunte.
Pēc Rīgas pirmizrādes koncertuzvedums būs skatāms:
- 15. februārī Tukuma kultūras namā
- 19. februārī Vidzemes koncertzālē "Cēsis"
- 20. februārī Kuldīgas kultūras centrā
- 21. februārī Liepājas olimpiskajā centrā
- 22. februārī Krustpils kultūras centrā
- 27. februārī "Siguldas devonā"
- 28. februārī Jelgavas kultūras namā
- 1. martā Ogres kultūras centrā