"Jelgavas novada KU" nepiemēros kavējuma procentus, aicina iedzīvotājus vienoties par rēķina apmaksas sadalīšanu vairākos maksājumos
Lai atbalstītu Jelgavas novada iedzīvotājus, kas varētu saskarties ar grūtībām laikus segt komunālos maksājumus, pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Jelgavas novada KU" par sniegtajiem pakalpojumiem klientiem nepiemēros līgumsodus vai kavējuma procentus, ziņo Jelgavas novada pašvaldība.
Tiks sniegta iespējs vienoties par rēķina apmaksas sadalīšanu vairākos maksājumos, pielāgojot maksājumu grafiku faktiskajām finanšu iespējām. Atvieglotos nosacījumus paredzēts piemērot līdz apkures sezonas beigām.
Šāds lēmums pieņemts, atsaucoties Jelgavas novada pašvaldības vadības aicinājumam.
SIA “Jelgavas novada KU” apkopotā informācija liecina, ka siltumenerģijas patēriņa kāpums 2026. gada janvārī, salīdzinot ar 2025. gadu, ir aptuveni 40% - 60% lielāks.
Gadījumā, ja ir jautājumi vai grūtības savlaicīgi norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem, aicina savlaicīgi sazināties ar SIA "Jelgavas novada KU" klientu apkalpošanas centra speciālistiem.
Savukārt zemo ienākumu mājsaimniecības aicina vērsties pie sava pagasta sociālā darbinieka un noskaidrot iespējas pieteikties sociālajai palīdzībai, tostarp mājokļa pabalstam rēķinu apmaksai vai cietā kurināmā iegādei.