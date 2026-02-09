Mārtiņš Rubenis analizē Aparjoda un Ginta Bērziņa sasniegto rezultātu olimpiskajās spēlēs
Latvijas kamaniņu braucēju Kristera Aparjoda un Ginta Bērziņa izcīnītās vietas Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs ir ļoti objektīvs rādītājs, pirmdien sacīja viens no Latvijas kamaniņu izlases treneriem Mārtiņš Rubenis.
"Ja skatās uz kopējo atlētu sniegumu pasaules līmenī, tad vietas, kur mēs bijām, ir ļoti objektīvas," Latvijas Televīzijas (LTV) raidījumam "Rīta panorāma" sacīja Rubenis. "Pirmie nobrauca tiešām izcilus braucienus. Aparjodam bija jāizdara pilnīgs maksimums, lai pacīnītos par vienu no šiem metāla gabaliņiem [medaļām]."
Bijušais kamaniņu braucējs, kurš pats 2006. gadā Turīnas olimpiskajās spēlēs izcīnīja bronzas medaļu, norādīja, ka Aparjodam šī bija sāpīga, bet ļoti noderīga pieredze. "Nav sāpīgākas vietas olimpiādē par ceturto, bet es ticu, ka tā būs motivācija Kristeram turpināt strādāt un nākamajās olimpiskajās spēlēs aizcīnīties līdz tam dzelzim," par Aparjoda sniegumu teica Rubenis.
Tāpat Rubenis norādīja, ka arī Bērziņam ir pa spēkam cīnīties par visaugstākajām vietām, bet šobrīd viņam jātiekot galā ar savām emocijām. "Skaidrs, ka olimpiskajās spēlēs gribas sagaidīt to maģisko brīdi, kad viss saliekas," piebilda treneris. "Bet lai tas viss saliktos, tas ir daudzu gadu neatlaidīgs darbs, un it sevišķi tajos brīžos, kad ir grūti, kad nesanāk, kad neslīd, kad ir jāsakož zobi un jāturpina "rakt". Tas ir tas, kas kaļ medaļas."
Jau vēstīts, ka par olimpisko čempionu kļuva vācietis Makss Langenhans, sudrabu un bronzu iegūstot attiecīgi austrietim Jonasam Milleram un itālim Dominikam Fišnalleram. Langenhans bija nepārspēts visos četros braucienos un summā Milleru pārspēja par 0,596 sekundēm, bet Fišnalleru - par 0,934 sekundēm. Millers visos četros braucienos bija otrais, bet Fišnallers trešais.
Aparjods no uzvarētāja atpalika 1,421 sekundi, bet labākais trijnieks palika 0,487 sekunžu attālumā. Pirmajā, otrajā un ceturtajā braucienā Aparjods bija ceturtais, bet trešajā pēc neveiksmes startā uzrādīja septīto rezultātu, kas ietekmēja cīņu par kādu no medaļām. Pirms četriem gadiem Pekinas olimpiskajās spēlēs Aparjods bija piektais, bet Bērziņš - septītais. Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.