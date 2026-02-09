KNAB: pārkāpumi "Latvijas koncerti" lietā nav konstatēti
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) pēc Kultūras ministrijas (KM) lūguma izvērtēt anonīmu iesniegumu nav konstatējis līdzšinējā VSIA "Latvijas koncerti" valdes locekļa Guntara Ķirša un vēl citu iestādē strādājošo pārkāpumus.
KNAB apstiprināja, ka pērn 22. decembrī pabeidza pārbaudi saistībā ar "Latvijas koncertu" valdes locekļa un iepirkuma komisijas locekļa, kas ir valsts amatpersonas, kā arī vēl divu personu, kuras līdztekus darbam valsts sabiedrībā strādā SIA "Dzintaru koncertzāle", iespējamiem ilgstošiem pārkāpumiem.
Pārbaudes laikā KNAB atbilstoši savai kompetencei izvērtēja, vai valsts amatpersonas savā darbībā ievērojušas likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" prasības.
KNAB norādīja, ka Administratīvās atbildības likums paredz, ka personu par pieļautiem pārkāpumiem interešu konflikta novēršanas jomā var saukt pie atbildības ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc pārkāpuma izdarīšanas.
Pēc šī termiņa iestājas administratīvā pārkāpuma procesa sākšanas noilgums, kā rezultātā iestādei vairs nav tiesību sākt lietvedību un izvērtēt attiecīgās personas darbības tiesiskos un faktiskos apstākļus, kā arī izdarīt secinājumus par to, vai valsts amatpersona ir ievērojusi likuma normas.
Ņemot vērā, ka iesniegumā minēto personu iespējamo pārkāpumu izdarīšanai bija norādīti ilgstoši laika posmi, tostarp tādi, kas ir senāki par diviem gadiem un pārsniedz Administratīvās atbildības likumā noteikto administratīvās atbildības noilguma termiņu, KNAB šajos gadījumos nebija tiesiska pamata sākt administratīvā pārkāpuma lietvedību un izvērtēt, vai attiecīgajos laika posmos valsts amatpersonas ir pieļāvušas KNAB kompetencē esošus pārkāpumus.
Izvērtējot iesniegumā norādīto informāciju par "Latvijas koncertu" valdes locekļa iespējamiem interešu konflikta novēršanas regulējuma pārkāpumiem pēdējo divu gadu laikā, KNAB nav guvis ziņas, kas liecinātu, ka valsts amatpersona būtu pārkāpusi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktos ierobežojumus vai aizliegumus, norādīja KNAB.
Savukārt, izskatot informāciju par diviem VSIA "Latvijas koncerti" darbiniekiem, kas vienlaikus strādā arī SIA "Dzintaru koncertzāle" un kuriem, iespējams, ir saistība ar VSIA iepirkumos uzvarējušiem uzņēmumiem, KNAB konstatēja, ka šīs personas nav bijušas iekļautas valsts amatpersonu sarakstos, un līdz ar to uz tām nav attiecināmi interešu konflikta novēršanas regulējumā noteiktie ierobežojumi un aizliegumi.
Papildus KNAB informēja, ka iesniegums saturēja informāciju par iespējamiem pārkāpumiem "Latvijas koncertu" veiktajos publiskajos iepirkumos, kas ir Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) kompetencē.
KNAB rīcībā esošā informācija liecina, ka IUB atbilstoši savai kompetencei ir izvērtējis iespējamos Publisko iepirkumu likuma pārkāpumus. IUB nav konstatējis administratīvos pārkāpumus "Latvijas koncertu" atbildīgo personu darbībās.
Jau ziņots, ka IUB nav konstatējis publisko iepirkumu likuma pārkāpumus "Latvijas koncerti" iepirkumos, kas saistīti ar iespējamu līgumu cenu palielināšanu.
IUB ir veicis pārbaudi par trim iepirkumiem - "Poligrāfijas iespieddarbi "Latvijas koncertu" vajadzībām", "Kultūras pasākumu organizēšanas nodrošinājums "Latvijas koncertu" vajadzībām" un ""Latvijas koncertu" organizēto pasākumu daudzkameru audiovizuālās tiešraides un ieraksta veikšana". Administratīvā pārkāpuma procesa laikā birojs vērtēja, vai šo iepirkumu rezultātā slēgtajos līgumos ir veikti grozījumi, kas palielinātu līgumcenas.
No lietā iegūtajiem materiāliem IUB nekonstatēja, ka līgumos būtu izdarīti grozījumi, tostarp palielinātas līgumcenas. Līdz ar to netika konstatēti Publisko iepirkumu likuma pārkāpumi "Latvijas koncertu" atbildīgo personu rīcībā šajā aspektā.
Vienlaikus birojs norādīja, ka administratīvā pārkāpuma procesā patlaban vairs nav tiesīgs izvērtēt iespējamos pārkāpumus, kas saistīti ar līgumu noslēgšanu ar atšķirīgiem noteikumiem vai iespējamu iepirkuma komisijas atrašanos interešu konfliktā, jo ir iestājies Administratīvās atbildības likumā noteiktais procesa uzsākšanas noilgums.
Jau ziņots, ka KM pērn 30. oktobrī saņēma anonīmu iesniegumu "Latvijas koncertu" esošo un bijušo darbinieku vārdā, kurā norādīts uz iespējamiem nopietniem pārkāpumiem kapitālsabiedrības veiktajos publiskajos iepirkumos. Arī Latvijas Televīzija pērn 7. novembrī vēstīja, ka anonīmajā vēstulē norādīts uz "krāpnieciskām darbībām", kurās iesaistīts "Latvijas koncertu" valdes loceklis Ķirsis, kā arī vairāki darbinieki no mārketinga un reklāmas departamenta.
Iepazīstoties ar iesnieguma saturu, KM nosūtīja iesniegumu izvērtēšanai un pārbaužu veikšanai atbildīgajām institūcijām - KNAB un IUB, kā arī vēstuli "Latvijas koncertu" valdes loceklim Ķirsim, lūdzot sniegt pārskatu par "Latvijas koncerti" sadarbību ar anonīmajā iesniegumā minētajiem uzņēmumiem.
Novembra beigās "Latvijas koncertu" valdes loceklis Ķirsis atstāja amatu. Iepriekš KM pieņēma Ķirša iesniegumu par darba attiecību pārtraukšanu.
Par "Latvijas koncerti" jauno valdes locekli iecelta līdzšinējā uzņēmuma finanšu direktore Zanda Strumpe. Viņa pildīs valdes locekles amatu līdz brīdim, kad atklātā konkursā izraudzīs jaunu valsts kapitālsabiedrības valdes locekli.
Kā liecina informācija "Firmas.lv", "Latvijas koncertu" apgrozījums 2023. gadā bija 1,28 miljoni eiro, bet peļņa - 67 060 eiro. Savukārt 2024. gadā kapitālsabiedrības apgrozījums bija 1,30 miljoni eiro, bet peļņa sasniedza 1540 eiro.