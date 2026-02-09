Mājsaimniecību elektrības tirgū ienāk jauns spēlētājs
No šī gada 9. februāra Latvijas mājsaimniecību elektroenerģijas tirgū darbu uzsāk viens no Baltijas vadošajiem enerģētikas uzņēmumiem – Ignitis.
Uzņēmums, kas kopš 2013. gada Latvijā nodrošina risinājumus biznesa klientiem, tagad mājsaimniecībām piedāvās radikāli atšķirīgu produktu: personalizētus tarifus, kas pielāgoti cilvēku ikdienas paradumiem un lielākajiem patērētājiem (elektroauto, siltumsūkņiem), kā arī nākamās paaudzes mobilo lietotni viedai energopārvaldībai. Ignitis piedāvās arī jaunu pakalpojuma izvēles brīvības standartu – klienti varēs jebkurā brīdī mainīt tarifu vai atteikties no pakalpojuma bez soda naudām un līguma laušanas maksas.
Ignitis piedāvās četru veidu personalizētus tarifus, kas apvienos fiksētas cenas drošību ar biržas cenu priekšrocībām. Tas nodrošinās zemāku cenu tieši tajās stundās, kad klients elektrību patērē visvairāk. Papildus tam Ignitis lietotne palīdzēs analizēt, kuras mājas ierīces ir "energoēdelīgākās", ļaujot pieņemt informētus lēmumus un samazināt izmaksas.
“Uzsākot piedāvāt elektroenerģiju Latvijas mājsaimniecībām, mūsu mērķis ir izaicināt un mainīt privātpersonu elektroenerģijas tirgu, kurā ir iesakņojušies patērētājiem potenciāli neizdevīgi tirgus nosacījumi, kas neņem vērā atšķirīgus cilvēku dzīves paradumus. Mēs katrs esam citādāki un arī elektrību lietojam atšķirīgi, taču elektrības tirgus šīs individuālās atšķirības neņēma vērā un līdz šim dažādās kombinācijās piedāvāja vien izvēli starp fiksētu vai biržas cenu, kas ne viena, ne otra pilnvērtīgi neatbilst cilvēku dzīves vajadzībām. Mūsu personalizēto tarifu mērķis ir virzīt tirgu uz būtiski dinamiskāku un individuāli piemērotāku pieeju, kas Latvijas iedzīvotājiem nodrošinās jūtamus ietaupījumus potenciāli līdz pat vienam esošajam elektrības rēķinam gadā,” saka Kristaps Muzikants, Ignitis Latvija vadītājs.
Ignitis ir izstrādājis četrus tarifu plānus, kas pielāgoti dažādiem patēriņa paradumiem: “Mājīgais” privātmāju saimniekiem ar siltumsūkņiem; “Naksnīgais” elektroauto uzlādei mājās; “Rosīgais” iedzīvotājiem, kuri darba dienas pavada mājās un “Brīvdienīgais” tiem, kuru aktīvākais patēriņš ir brīvdienās.
Katrs tarifs piedāvā vienu vai vairākus laika intervālus dienā, kad tiek nodrošināta īpaši izdevīga elektrības cena EUR 0,06510/kWh, bet pārējā laikā elektrības cena tarifos tiek noteikta fiksētā standarta likme EUR 0,13010/kWh. Cenas tiek fiksētas uz 12 mēnešiem.
“Šis ir tikai pirmais solis ceļā uz būtiski dinamiskāku elektrības tirgu mājsaimniecību segmentā, kas jau tuvā nākotnē digitālo risinājumu pieejamības rezultātā kļūs ievērojami “gudrāks”, cilvēkiem lietojot un maksājot par elektrību saskaņā ar savām individuālajām vajadzībām. Laika gaitā mēs redzēsim arvien vairāk viedu, arī mākslīgā intelekta risinājumu, kas savienos mājsaimniecību ierīces un vadīs elektrības patēriņu tā, lai tas būtu maksimāli izdevīgs un ērts. Mūsu šodien ieviestie personalizētie tarifi ir tikai sākums šīm pārmaiņām,” saka K. Muzikants.
Tiek norādīts, ka saskaņā ar tirgus datiem, Latvijā no gandrīz 900 tūkstošiem mājsaimniecību, kas ir noslēgušas elektroenerģijas piegādes līgumus, aptuveni 75% saņem elektrību par fiksētu cenu, bet savukārt 15% ir izvēlējušies mainīgo biržas cenu un atlikušie 10% izmanto universālo elektrības pakalpojumu, kas arī ir ar fiksētu cenu. Elektroenerģijas tirgus dati rāda, ka pēdējo 2 gadu laikā teju 20% iedzīvotāju ir mainījuši piegādātāju, kas norāda uz nesteidzīgu, tomēr pakāpeniski pieaugošu aktivitāti un gatavību piemeklēt sev atbilstošu elektroenerģijas risinājumu.