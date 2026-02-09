Divi gadi pēc skaļās šķiršanās. Mārcis Judzis atgriežas uz skatuves, Rūta Gorkša pagātnē atgriezties nevēlas
Pēc aptuveni divu gadu pauzes uz skatuves rokmūzikas un popmūzikas dziesmu aptaujas "Muzikālā banka" fināla koncertā atgriezās bijušais grupas "Dzelzs vilks" bundzinieks Mārcis Judzis - nu jau kā Ivo Fomina grupas mūziķis. Savukārt Mārča bijusī sieva Rūta Gorkša ar abu laulībā dzimušajām meitām pāris dienu vēlāk arī iznāca sabiedrībā, apmeklējot brāļa, bijušā futbolista Jorena Gorkša, romāna "Ercens" prezentāciju.
Uz jaunākā brāļa grāmatas atklāšanas svētkiem "Zvaigznes viesistabā" Rūta Gorkša ieradās ar abām meitām, dēls todien bija palicis mājās, jo viņu pievārējis ziemas vīruss. Rūta ne tikai audzina pašas trīs bērnus, bet arī dalās savā māmiņas pieredzē ar citiem vecākiem. Viņa ir kļuvusi par sertificētu zīdīšanas atbalsta personu jaunajām māmiņām, sākot ar gatavošanos zīdīšanai, tās uzsākšanu, dažādu problēmsituāciju risināšanu un beidzot ar zīdīšanas pabeigšanu. Siguldas novada pakalpojumu katalogā vēstīts, ka Rūta Gorkša gan konsultē attālināti, gan arī dodas mājvizītēs Siguldas apkaimē pēc vienošanās.
Intīmā gaisotnē atklāta Jorena Gorkša grāmata “Ercens”
Intīmā gaisotnē savu atklāšanas prezentāciju piedzīvojusi bijušā futbolista un radošā direktora, tagad arī rakstnieka Jorena Gorkša debijas grāmata “Ercens”.
Rūtas un Mārča vecākā meita jau pāraugusi mammu un izveidojusies par jaunu un skaistu pusaudzi, savukārt mazā meitiņa vēl prasa mammas uzmanību un rūpes. No malas vērojams, ka Judža bijusī sieva un trīs bērnu mamma Rūta Gorkša tikusi pāri laulībā piedzīvotajam un arī šķiršanās procesam: “Jā, spēku esmu atguvusi! Un pagātnē vairs nevēlos atgriezties. Šis stāsts vairs nav aktuāls, tas ir noslēdzies manā dzīvē. Šobrīd tā labvēlīgais noslēgums varētu būt – miers.” Rūta ir pilnībā nodevusies bērnu audzināšanai, bet to, kā Mārcis rūpējas par atvasēm, viņa patlaban nevēlas komentēt.
Kā atceramies, tad 2023. gada nogalē Rūta vienlaikus ar šķiršanos nāca klajā ar publisku paziņojumu par bijušā vīra emocionālu un fizisku vardarbību. Kā rezultātā, kamēr notika lietas apstākļu skaidrošana, grupa "Dzelzs vilks" pēc 25 gadu sadarbības pavēstīja, ka uz laiku ar Judzi pārtrauks darba attiecības. Tiesa gan, dažas dienas vēlāk Judzis paziņoja, ka arī pats vairs nevēlas turpināt savas muzikālās gaitas grupā. Palicis bez darba, kā arī sabiedrības attieksmes dēļ viņš pameta Latviju un gadu nodzīvoja Anglijā, bet pēdējā laikā ir apmeties uz dzīvi Andalūzijā, Spānijā, kur mūziķis pat iekārtojis savas mājas, ko viņam nopirkusi mamma un kur no terases paveras skats uz jūru.
Pievienojas Ivo Fomina grupai
Vaicājot, vai Rūta pamanījusi, ka bijušais vīrs ir atgriezies uz skatuves un pievienojies Ivo Fomina grupai, viņa sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" atklāj, ka neseko tam līdzi. Mārcis Judzis pārsteidza daudzus latviešu mūzikas mīļotājus, kas, vērojot "Muzikālās bankas" apbalvošanas ceremonijas koncertu, viņu pamanīja, uzstājoties Ivo Fomina grupas sastāvā.
Judzis savā "Instagram" profilā priecīgs ziņoja, ka ir pievienojies Fomina grupai un kopā top jauns ierakstu albums, bet pavasarī Liepājas olimpiskajā centrā gaidāms lielkoncerts. Savukārt šā gada janvāra žurnāla "Jauns OK" intervijā Judzis ieskicējis, kā nākotnē plāno iekārtot savu dzīvi: “Es atlidoju, mēs izbraucam tūri, un es lidoju atpakaļ uz mājām. Latvijā man pat vairs nav vietas, kur palikt. Protams, es varu palikt pie mammas, bet tagad manas mājas ir šeit – Spānijā.”
Tāpat arī viņš pastāstījis, kā plāno nostabilizēties finansiāli, jo mūziķis neslēpj: kopš viņš pameta Latviju, ienākumu tikpat kā neesot: “Man ir liels un priecīgs notikums – esmu sācis rakstīt mūziku filmai. Tā uzņemta Spānijā, saucas "Magdalēna". Ļoti skaista, romantiska pilnmetrāžas filma. Esmu sakomponējis mūziku jau 40 minūtēm. Plus man ir viens biznesa partneris, ar kuru mēs “kustinām” nekustamos īpašumus. Agrāk es Latvijā daudz nodarbojos ar nekustamajiem īpašumiem, pats attīstīju visu, ko esmu darījis. Un nu būvniecība atkal atgriezusies manā dzīvē. Es daudzos virzienos mēģinu rosīties. Beidzot esmu spējīgs to darīt. Jo nu… Pirmais gads pēc aizbraukšanas no Latvijas bija drausmīgs.”
Tāpat arī Mārcis Judzis savos sociālajos tīklos rāda, cik lielu prieku viņam sagādā un cik daudz nozīmē tikšanās ar bērniem, kas dzimuši attiecībās ar Rūtu. Šā gada 14. janvārī viņš instagramā vēstīja, ka ar jaunāko meitiņu var pabūt kopā viņas astotajā dzimšanas dienā, savukārt aizvadītajos Ziemassvētkos ar jaunāko dēlu apceļojis Andalūziju, bet vēl pirms tam bija palepojies ar vecāko dēlu, kas dzimis viņa pirmajā laulībā ar Evu Judzi: “Dēls kā ozols...” Tēvs savu vecāko atvasi raksturo kā spēcīgu, gudru, sirsnīgu un ar ļoti labu humora izjūtu.
Intervijā "Jauns OK" Judzis izsaka cerību, ka jau drīzumā varēs arī pats maksāt uzturlīdzekļus savām atvasēm: “Ticu, ka drīz pēc divu gadu pauzes nopelnīšu kādu naudu. Esmu ļoti tuvu tam. Jo man ir svarīgi pašam maksāt saviem bērniem uzturlīdzekļus, ko šobrīd maksā Uzturlīdzekļu garantiju fonds. Esmu ļoti pateicīgs par to un zinu, ka, tiklīdz sākšu pelnīt, savu parādu pret valsti nokārtošu. Tas būs pirmais parāds, ko atdošu.”