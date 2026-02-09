"Faktiski nāvessods!" Honkongas demokrātiski noskaņotajam mediju magnātam Džimijam Lajam piemērots skarbs cietumsods
Honkongas tiesa pirmdien piespriedusi demokrātiski noskaņotajam mediju magnātam Džimijam Lajam 20 gadu cietumsodu. Šāds soda mērs ir bezprecedenta gadījums Honkongas tiesu praksē - līdz šim politieslodzītie netika sodīti ar vairāk nekā 10 gadiem nebrīvē.
"Tas ir faktiski nāvessods!" šādi spriedumu nodēvējušas tiesību aizstāvju organizācijas, paužot, ka spriedums iezīmē brīdi, kad Honkongā tiek apslāpēta vārda un preses brīvība. Jāpiemin, ka 78 gadus vecais laikraksta "Apple Daily" dibinātājs atrodas nebrīvē jau kopš 2020. gada.
Lajs decembrī tika atzīts par vainīgu divos punktos - par sadarbošanos ar ārvalstu spēkiem, kas apdraud nacionālo drošību, kā arī par kūdīšanu ar publikāciju starpniecību. Tiesneši norādīja, ka 20 gadu cietumsods noteikts “pēc tam, kad tika izvērtēts Laja noziedzīgās rīcības vērienīgums”. Divi no piespriestajiem gadiem pārklāsies ar Laja jau izciesto sodu, tādēļ faktiski viņam būs jāpavada cietumā vēl 18 gadi.
Sprieduma nolasīšanas laikā Lajs tiesas zālē neizrādīja emocijas, bet brīdī, kad mediju magnāts tika izvests no tiesas zāles, viņš pamāja klātesošajiem, tostarp sievai Terēzai un bijušajiem laikraksta žurnālistiem. Laja dēls Sebastians pēc sprieduma nolasīšanas paziņoja, ka “šis drakoniskais cietumsods rada postu viņa ģimenei un apdraud tēva dzīvību,” savukārt Laja meita Klēra sodamēru raksturoja kā “sirdi plosošu un nežēlīgu”.
“Bargais 20 gadu cietumsods, kas piemērots 78 gadus vecajam Džimijam Lajam ir faktiski nāvessods,” paziņoja organizācijas "Human Rights Watch " direktore Āzijas valstīs Eleina Pīrsone. Organizācija "Amnesty International" šo lietu nodēvēja par “kārtējo drūmo pagrieziena punktu Honkongas pārtapšanā no pilsētas, kuru pārvalda likuma vara, par pilsētu, kuru pārvalda bailes”. Tikmēr Honkongas varas iestādes uzsver, ka Laja lietai “neesot nekāda sakara ar vārda vai preses brīvību”.