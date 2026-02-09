Sadales tīkls elektrotīkla pārbūvē Preiļu novadā divos gados plāno investēt 1,8 milj. eiro
Lai uzlabotu elektroapgādes kvalitāti un drošumu Preiļu novadā, AS "Sadales tīkls" 2026.-2027. gadā novada elektrotīkla pārbūvē plāno investēt apmēram 1,8 miljonus eiro. Viens no lielākajiem projektiem ir 20 kilovoltu gaisvadu elektrolīniju pārbūve kabeļlīniju izpildījumā, kas nākotnē ļaus uzlabot elektroapgādes drošumu un kvalitāti ap 2200 mājsaimniecībām un uzņēmumiem, tai skaitā AS "Preiļu siers".
Šīs un citas aktualitātes "Sadales tīkla" un Preiļu novada pašvaldības pārstāvji pārrunāja ikgadējā reģionālajā vizītē, kas aizvadīta 4. februārī. Ar citiem Preiļu novadā plānotajiem investīciju projektiem, kas ļaus modernizēt elektrotīklu, iespējams iepazīties "Sadales tīkla" mājaslapā sadalestikls.lv pieejamā elektrolīniju rekonstrukcijas darbu kartē.
Pateicoties mērķtiecīgām un regulārām investīcijām elektrotīklā, tostarp ieguldot Eiropas Savienības (ES) fondu finansējumu, – elektroapgādes kvalitāte Latvijā ar katru gadu uzlabojas. 2025. gads bijis līdz šim labākais elektroapgādes drošuma ziņā – sasniegts vēsturiski zemākais elektrotīkla bojājumu skaits (ap 11 100, neskaitot stihijas) un atbilstoši uzlaboti elektroapgādes kvalitātes rādītāji. Aizvadītajā gadā viena mājsaimniecība Latvijā ar elektroapgādes pārtraukumiem (ieskaitot gan plānotos pārtraukumus tīkla darbu veikšanai, gan neplānotos pārtraukumus jeb avārijas situācijas) saskārusies vidēji 1,5 reizes, bet vidējais elektroapgādes pārtraukumu ilgums vienam klientam gadā bijis aptuveni divas stundas. Skatoties pēdējo desmit gadu griezumā, elektrotīkla bojājumu skaits samazināts teju trīskārtīgi.
"Sadales tīkla" pārstāvji arī iepazīstināja ar elektroenerģijas sadales pakalpojuma izmaksu salīdzinājumu uzņēmumiem Baltijas mērogā – lielām, energoietilpīgām kompānijām Latvijā tās ir zemākās Baltijā. Kopš 2024. gada 1. maija "Sadales tīkls" arī 50 % apjomā līdzfinansē ikviena jauna elektrības pieslēguma izbūvi, šādi līdzdarbojoties uzņēmējdarbības attīstībā.
Noderīgi pašapkalpošanās rīki "Sadales tīkla" mājaslapā
"Sadales tīkla" mājaslapā ir pieejama virkne noderīgu pašapkalpošanās e-rīku. Ja ir aktuāli pieteikt jaunu elektrības pieslēgumu, tad plānotās izmaksas tūlītēji var noskaidrot jauna pieslēguma maksas kartē. Arī elektrotīkla bojājumus jebkurā diennakts stundā iespējams pieteikt digitāli šeit. Vienkārši un ērti šis rīks lietojams arī viedtālrunī – var pieteikt elektrības padeves pārtraukumu, sprieguma problēmas vai infrastruktūras defektu un sekot līdzi pieteiktā bojājuma novēršanas darbiem digitālajā atslēgumu kartē. Plašāka sabiedrības līdzdalība infrastruktūras defektu apzināšanā sniedz būtisku pienesumu elektrotīkla uzturēšanai.
Vienlaikus "Sadales tīkls" atgādina, ka elektrotīklu nav iespējams pilnībā pasargāt no bojājumiem ne Latvijā, ne citur pasaulē, jo bojājumus var radīt gan laikapstākļi, gan tehnoloģiski traucējumi, gan arī saimniecisko darbu veicēji, piemēram, lauksaimniecības vai mežistrādes darbu laikā pārrokot kabeli. Tādēļ, ja īpašumā vai uzņēmumā ir elektroiekārtas, kurām nepieciešama nepārtraukta elektroapgāde, ieteicams apsvērt risinājumus, kas nodrošinās stabilu elektrības piegādi gan plānotu, gan neplānotu atslēgumu laikā. Informācija par autonomas elektroapgādes risinājumiem pieejama "Sadales tīkla" mājaslapā.
"Sadales tīkls" atgādina par drošiem darbiem elektrotīkla tuvumā
"Sadales tīkls" aicina saimniecisko, piemēram, lauksaimniecības, mežizstrādes, būvniecības u. tml., darbu veicējus vienmēr pievērst uzmanību, vai darbu norises vietā nav elektrolīniju, kas varētu tikt aizskartas ar specializēto tehniku. Ja plānoti rakšanas darbi, tie laikus ir jāsaskaņo ar "Sadales tīklu", saņemot darbu veikšanas atļauju, jo pazemē var būt kabeļlīnijas. To var ērti izdarīt interneta vietnē saskano.sadalestikls.lv. Uzņēmuma speciālisti pārbaudīs kabeļu atrašanās vietu teritorijā un izsniegs rakšanas darbu atļauju.
Latvijā diemžēl ik gadu tiek fiksēti vairāki simti elektrotīkla bojājumu, kas izceļas dažādu saimniecisko darbu norises laikā, un tas var apdraudēt darbu veicēju dzīvību! Tāpēc "Sadales tīkls" aicina saimniecisko darbu veicējus rūpēties par personīgo drošību, stingri ievērojot darba tehniskās un drošības prasības. Ja notiek situācija, kad lielgabarīta tehnika (traktors, kravas auto utt.) saskaras ar elektrības vadiem, svarīgi nesteigties kāpt ārā no transportlīdzekļa, jo šādi cilvēks var saņemt nāvējošu elektriskās strāvas triecienu! Pareiza rīcība soli pa solim atainota šajā "Sadales tīkla" elektrozinību un darba drošības speciālistu sagatavotajā video.